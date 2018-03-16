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Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Mehmetçiğe destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 15:26 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Afrin’de sürdürülen Zeytin Dalı Harekatına destek olmak için Mehmetçik Vakfına ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı hesabına bağışlanmak üzere kermes düzenledi.Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen kermeste elde edilecek geliri okul öğrencileri tarafından Mehmetçik Vakfına ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışlanacak.Mahalle sakini ve öğrenci annelerinin de destek verdiği kermesle ilgili olarak öğrenciler, "Ülkemizin güvenliği için Mehmetçiğimiz tarafından Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’de sürdürülen operasyonlarda Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu belirtmek için biz de kendimizce bir şeyler yapmak istedik." dediler.Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara da, " Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin Afrin’deki askerlerimize destek vermek için düzenlediği etkinliğe katıldık.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Mehmetçiğe destek

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Afrin’de sürdürülen Zeytin Dalı Harekatına destek olmak için Mehmetçik Vakfına ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı hesabına bağışlanmak üzere kermes düzenledi.
Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen kermeste elde edilecek geliri okul öğrencileri tarafından Mehmetçik Vakfına ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışlanacak.
Mahalle sakini ve öğrenci annelerinin de destek verdiği kermesle ilgili olarak öğrenciler, "Ülkemizin güvenliği için Mehmetçiğimiz tarafından Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’de sürdürülen operasyonlarda Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu belirtmek için biz de kendimizce bir şeyler yapmak istedik." dediler.
Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara da, " Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin Afrin’deki askerlerimize destek vermek için düzenlediği etkinliğe katıldık. Çok güzel bir program hazırlanmış. Çocuklarımızın katılımı ve heyecanı gerçekten görülmeye değerdi. Çocuklarımızla gurur duyuoruz. Bizler devlet kurumları olarak çocuklarımızı araştıran, sorgulayan, toplumsal sorunlara duyarlı, milli ve manevi değerleri benimsemiş, çağın gerektirdiği eğitimi almış, bir nesil olarak yetişmesi için çaba sarf ediyoruz. Bu anlamda okullarımızda hem akademik anlamda hem de değerler eğitimi anlamında telkinlerde bulunuyoruz. Bunlar teorik bilgiler, bunların pratik uygulamalar ile pekişmesi lazım. İşte bu program bence bu amaca hizmet ediyor. Çocukların milli ve manevi duygularının gelişmesi, vatan, millet, bayrak sevgisinin pekişmesi ve kuvvetlenmesi bu etkinlikler ile mümkün olmaktadır. Bu anlamda bu programı düzenleyen okul öğretmenlerine ve okul müdürümüze teşekkür ediyorum" dedi.
Programda, Kütahya’da düzenlenen yarışmada derece yapan Halk Oyunları gösterisinin ardından Kur’an- ı Kerim okundu ve dualar edildi. (Tİ - EFE)

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Mehmetçiğe destek

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Mehmetçiğe destek

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Mehmetçiğe destek

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