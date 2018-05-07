MESLEKTAŞININ SİLAHIYLA YARALANAN BEKÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA
Üsküdar'da, servis aracında doldur boşalt yapan bekçinin silahından çıkan kurşun, meslektaşının göğsüne isabet etti. Hastaneye kaldırılan bekçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay, saat 07.00 sıralarında Üsküdar'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde meydana geldi. Gece Kartalları olarak adlandırılan bekçiler, görev yaptıkları bölgelere gitmek üzere şube müdürlüğü önünden servislerine bindi. Ahmet T. araçta tabancasıyla doldur boşalt yaptı. Bu sırada silah patladı ve kurşun, meslektaşı Üzeyir Kocatürk (26) göğsüne isabet etti. Kocatürk, olay yerine gelen ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Üzeyir Kocatürk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öğlen saatlerinde hayatını kaybetti. Kocatürk'ün cenazesi hastaneden alınarak otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Ahmet T. ise polis tarafından gözaltına alındı.
Görüntü Dökümü:
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-Hastane önünde bekleyen bekçinin yakınları
-Hastaneden çıkan olay yeri inceleme ekipleri
-Ölen bekçinin fotoğrafı
-Genel ve Detay
07.05.2018 - 10.46 - Haber Kodu : 180507026
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