Meslektaşları, gazeteci İsmail Güneş'i unutmadı

SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle, basın mensupları, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun da içinde bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş'in mezarını ziyaret etti. Eşi Yasemin Güneş, mesleğini icra ederken yaşamını yitiren ya da yaralanan gazetecilere de şehit veya gazi unvanı verilmesi gerektiğini söyledi.

Sivas Kent Konseyi Basın Çalışma Grubu tarafından organize edilen 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü programı kapsamında, kentte görev yapan gazeteciler, 2009 yılında Kahramanmaraş'ta BBP merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun da içinde bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş'in mezarını ziyaret etti. Ziyarette Kuran okuyarak dua eden meslektaşları, Güneş'in mezarına karanfil bıraktı. Sivas Kent Konseyi Basın Çalışma Grubu Başkanı Eraydın Aytekin gazetecilerin gününü kutladı. Aytekin, İsmail Güneş'in Sivas için ayrı bir önemi bulunduğunu ve onu yüreklerinde yaşatmaya devam edeceklerini söyledi.