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Meslekten çıkarılan Danıştay üyesi Kaya'nın itirazı reddedildi

GÜNCEL HABERLERİ | 08.02.2018 04:02 | Son Güncelleme

Danıştay Başkanlık Kurulu, FETÖ/PDY ile irtibatı olduğu gerekçesiyle meslekten çıkarılan Danıştay üyesi Eyüp Kaya'nın karara yönelik itirazını reddetti

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile irtibatı olduğu gerekçesiyle meslekten çıkarılan Danıştay üyesi Eyüp Kaya'nın karara ilişkin itirazı Danıştay Başkanlık Kurulu tarafından reddedildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Danıştay Başkanlık Kurulu kararına göre, Danıştay üyesi Eyüp Kaya'nın, 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 3'üncü maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, FETÖ/PDY ile irtibatı olduğu değerlendirildiğinden, 3 Kasım 2017'de meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına karar verildiği hatırlatıldı.

Kaya'nın söz konusu karara ilişkin dilekçe ile başvurarak itirazda bulunduğu ve hakkında hazırlanan raporun incelendiği belirtilen kararda, Danıştay 13'üncü Daire Başkanı Nevzat Özgür ve 1'inci Daire Başkanı İlyas Arlı'nın itirazın kabulü yolundaki ayrışık oylarına karşılık, itirazın reddine karar verildiği belirtildi.

Karara karşı 60 gün içinde Danıştay'a dava açma yolunun açık olduğu kaydedildi.

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Danıştay Eyüp Kaya FETÖ FETÖ/PDY PDY Resmi Gazete

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