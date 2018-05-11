Meslekten ihraç edilen çifte FETÖ'den hapis cezası

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan meslekten ihraç edilen öğretmen çifte hapis cezası verildi.

Tokat 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" gerekçesiyle tutuklu yargılanan ve meslekten ihraç edilen öğretmen çift Sati ve Seyit Çelik ile avukatları katıldı.

Çelik çifti, son savunmalarında, hakkındaki suçlamaları reddederek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, Seyit Çelik'i 12 yıl, Sati Çelik'i ise 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

