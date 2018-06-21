Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan meslekten ihraç edilen öğretmene 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ve "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuklu yargılanan meslekten ihraç edilen öğretmenler Ahmet Türksoy ve Mustafa Serdar katıldı.

Örgütün Tokat'taki "askerlerden sorumlu imamı" olduğu iddia edilen sanık Türksoy, savunmasında 17 aydır tutuklu olduğunu söyledi.

Hayatı boyunca hiçbir terör örgütüne katılmadığını öne süren Türksoy, "Örgütle organik bağım olmamıştır. Tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Beyanlar çelişkilerle dolu. Darbe girişiminin mağduru biziz." dedi.

Serdar ise 22 aydır tutuklu olduğunu ve maddi sıkıntılar çektiğini belirterek, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Ahmet Türksoy'u 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, Mustafa Serdar'ın ise dosyasının ayrılmasına karar verdi.

