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Meslekten ihraç edilen öğretmene FETÖ'den hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 15:04 | Son Güncelleme

Tokat'ta "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" gerekçesiyle yargılanan sanık 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan meslekten ihraç edilen öğretmene 9 yıl hapis cezası verildi.

Tokat 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" gerekçesiyle tutuklu yargılanan Bedia Baş ile avukatı katıldı.

Meslekten ihraç edilen öğretmen Baş, hakkındaki suçlamaları reddederek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan Baş'ı 9 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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dava FETÖ FETÖ/PDY hapis cezası Tokat

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