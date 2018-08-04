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Meslekten ihraç polisler sınırda yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 12:02 | Son Güncelleme

Meslekten ihraç polisler sınırda yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi meslekten ihraç edilmiş 3 polis, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.

"Hudut kartalları" olarak anılan 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı sınır birliği askerleri, 1. derece askeri yasak bölgeden Yunanistan'a kaçma girişiminde olan bir grubu tespit etti.

Yakalanan gruptakilerin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile polislikten ihraç edilen Ramazan S. (33), Bahtiyar Ş. (27) ve Burhan S. (32) olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan FETÖ şüphelilerinin işlemleri sürüyor.

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