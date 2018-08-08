Meslekten ihraç polislerin sınırda yakalanması

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçmak isterken sınırda yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi meslekten ihraç edilmiş 3 komiser yardımcısı soruşturmalarının sürdüğü İstanbul'a gönderildi.

Edirne Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan 3 FETÖ şüphelisi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nden gelen ekiplere teslim edildi.

Geçen hafta "Hudut kartalları" olarak anılan 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı sınır birliği askerleri, 1. derece askeri yasak bölgeden Yunanistan'a kaçma girişiminde olan bir grubu tespit etmiş, yakalanan gruptakilerin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen komiser yardımcıları Ramazan S. (33), Bahtiyar Ş. (27) ve Burhan S. (32) olduğu belirlenmişti.

