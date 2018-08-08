HABER

Meslekten ihraç polislerin sınırda yakalanması

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 10:05 | Son Güncelleme

Edirne Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan FETÖ şüphelisi 3 eski komiser yardımcısı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nden gelen ekiplere teslim edildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçmak isterken sınırda yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi meslekten ihraç edilmiş 3 komiser yardımcısı soruşturmalarının sürdüğü İstanbul'a gönderildi.

Edirne Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan 3 FETÖ şüphelisi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nden gelen ekiplere teslim edildi.

Geçen hafta "Hudut kartalları" olarak anılan 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı sınır birliği askerleri, 1. derece askeri yasak bölgeden Yunanistan'a kaçma girişiminde olan bir grubu tespit etmiş, yakalanan gruptakilerin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen komiser yardımcıları Ramazan S. (33), Bahtiyar Ş. (27) ve Burhan S. (32) olduğu belirlenmişti.

PARTNERBermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldüBermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü
Telefon sapığına meydan dayağı!Telefon sapığına meydan dayağı!
Sayısal Loto sonuçları 8 Ağustos: Sayısal Loto'da büyük ikramiye 15 milyona çıktı! (MPİ canlı çekiliş)Sayısal Loto sonuçları 8 Ağustos: Sayısal Loto'da büyük ikramiye 15 milyona çıktı! (MPİ canlı çekiliş)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Edirne FETÖ şüpheli

En Çok Okunan Haberler

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Eşini sevgilisiyle yakalayınca dehşet saçtı!

Eşini sevgilisiyle yakalayınca dehşet saçtı!

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Fenerbahçe turu zora soktu

Fenerbahçe turu zora soktu

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kemal Sunal'la ilgili sözleri büyük tepki çekmişti... Cemile Bayraktar'dan tartışma yaratacak yeni tweet!

Kemal Sunal'la ilgili sözleri büyük tepki çekmişti... Cemile Bayraktar'dan tartışma yaratacak yeni tweet!

Akit yazarı Nurettin Veren'den gündemi sarsacak yazı: O gizli kasete el koyun!

Akit yazarı Nurettin Veren'den gündemi sarsacak yazı: O gizli kasete el koyun!

Şans Topu sonuçları 8 Ağustos 2018: Şans Topu çekilişi saat kaçta? (MPİ 895. hafta Şans Topu canlı çekiliş)

Şans Topu sonuçları 8 Ağustos 2018: Şans Topu çekilişi saat kaçta? (MPİ 895. hafta Şans Topu canlı çekiliş)

Fatih Portakal'a kızdıran olay!

Fatih Portakal'a kızdıran olay!

Sokak ortasında skandal görüntüler!

Sokak ortasında skandal görüntüler!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika dikkat çeken tahmin

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika dikkat çeken tahmin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.