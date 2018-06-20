Meşrubat yüklü tır temizlik aracına çarptı: 1 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, meşrubat yüklü tırın temizlik aracına çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İbrahim Akdemir'in yönetimindeki meşrubat yüklü 34 KL 5327 plakalı tır, Anadolu Otoyolu Gebze kesimi Gaziler Viyadüğü mevkisinde, Mehmet Atasoy idaresindeki 34 BT 6225 plakalı karayollarına ait temizlik aracıyla çarpıştı.
Kazada yaralanan tır sürücüsü Akdemir, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bu arada, çarpışmanın etkisiyle tırdaki meşrubatların yola saçılması sonucu otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım bir süre aksadı.
Araçların çekilmesi ve yolun temizlenmesinin ardından tek şeritten sağlanan trafik akışı normale döndü.
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