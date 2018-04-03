HABER

Mestanlılı öğrenciler Çanakkale’de

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 12:36 | Son Güncelleme

Mestanlı Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği organizasyonuyla iki günlük Çanakkale gezisine katılan Mestanlılı öğrenci ve öğretmen kafilesi şehitlikleri gezdi.Bursa Merkezli Mestanlı Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği, Bulgaristan’ın Mestanlı şehrinden davet ettiği Türk öğrencileri Çanakkale’de konuk etti.

Mestanlılı öğrenciler Çanakkale’de

Mestanlı Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği organizasyonuyla iki günlük Çanakkale gezisine katılan Mestanlılı öğrenci ve öğretmen kafilesi şehitlikleri gezdi.
Bursa Merkezli Mestanlı Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği, Bulgaristan’ın Mestanlı şehrinden davet ettiği Türk öğrencileri Çanakkale’de konuk etti. Genç nesillere tarihimizi anlatmayı hedeflediklerini belirten Mestanlı Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Öztürk, Çanakkale Savaşı’na Bulgaristan’da yaşayan Türklerin de gönüllü katıldığını hatırlatarak, gençlerin, atalarının vatan müdafaasında gösterdikleri yiğitliğin bugün de minnet ve şükranla hatırlanması gerektiğini söyledi.
Öztürk, “Mestanlı’dan bir otobüs öğrenci ve öğretmenlerimiz ile Çanakkale şehitliklerini gezerek Çanakkale ruhunu hissettik. Ne mutlu ki öğrencilerimiz de büyük bir istek ve duygu ile buna katılıyorlar. İki günlük bu gezimiz herkes için çok anlamlı oldu. Seneye yine Allah ın izni ile buradayız" dedi.

Mestanlılı öğrenciler Çanakkale’de

Rusya'dan çok sert çıkış!Rusya'dan çok sert çıkış!
Barzani'yi yıkan ölüm haberi!Barzani'yi yıkan ölüm haberi!
Çatışma çıktı! Teröristlerle sıcak temas...Çatışma çıktı! Teröristlerle sıcak temas...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!

Ünlülerin mimarı Ülkem Güçsav, yurt dışı yasağından önce kaçtı!

Ünlülerin mimarı Ülkem Güçsav, yurt dışı yasağından önce kaçtı!

Survivor'da yeni takımlar nasıl oldu? Survivor 2018 All Star'da Ünlüler Gönüllüler takımlarında kimler var?

Survivor'da yeni takımlar nasıl oldu? Survivor 2018 All Star'da Ünlüler Gönüllüler takımlarında kimler var?

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hulusi Akar'la selfie çeken askeri konuşuyor

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hulusi Akar'la selfie çeken askeri konuşuyor

Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...

Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yunistan'dan skandal karar! Çipras'tan kızdıracak Türkiye açıklaması!

Yunistan'dan skandal karar! Çipras'tan kızdıracak Türkiye açıklaması!

Eski TRT yöneticisi Ali Ahmet Böken'e 9 yıl 9 ay hapis

Eski TRT yöneticisi Ali Ahmet Böken'e 9 yıl 9 ay hapis

Gazeteci Hasan Cemal’e hapis cezası verildi!

Gazeteci Hasan Cemal’e hapis cezası verildi!

Meclis'te sürpriz görüşme!

Meclis'te sürpriz görüşme!

İYİ Parti'nin şarkısı büyük tartışma yarattı

İYİ Parti'nin şarkısı büyük tartışma yarattı

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.