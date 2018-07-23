Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bırakmasına tepkiler

KÖLN (AA) - Uğradığı ırkçılık ve baskı yüzünden Almanya Milli Futbol Takımı'nı bıraktığını açıklayan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'e Almanya'da yaşayan Türkler destek verdi.

Alman Milli Takımı'nda 2009'dan bu yana 92 kez forma giyen ve 23 gol atan Özil ile gurur duyduklarını ifade eden Türkler, ülkede her alanda gizli ya da açık ırkçılığın yaşandığını, bu ırkçılığın futbola da bulaşmasından üzüntü duyduklarını söyledi.

Köln'de yaşayan Ceylan Taşkale, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Özil'in bu kararı vermesiyle kaybedenin ırkçılar olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Mesut Özil ırkçılara iyi bir gol attı. Şu an herkes onu destekliyor. Mesut hakkında bazı kesimler şu an biraz kırıcı konuşuyorlar ama bence bu belli bir süre sonra geçip gidecek ama kaybeden Alman futbolu olacak. Benim başımdan bizzat geçmedi ama Almanya'da çoğu alanda gizli ırkçılık var. Konu ırkçılık olunca bu ırkçılığın karşısında durmak lazım ki ırkçılık çoğalmasın."

Köln'de satış elemanı olarak çalışan Aydoğan Akkuş, Özil'in Alman Milli Futbol Takımı'nı bırakmasının arkasında gereksiz yere uğradığı baskı ve ırkçılık olduğu değerlendirmesinde bulundu.