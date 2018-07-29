"Mesut Özil'in arkasında durulmadı"

BERLİN (AA) – ERBİL BAŞAY - Almanya'da Berlin Futbol Federasyonunun Uyum Sorumlusu Mehmet Matur, geçen hafta Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'e arka çıkılmadığını belirterek, "Almanya Futbol Federasyonunun (DFB) Alman Milli Takımı’na bu kadar hizmetler vermiş kendi oyuncusunun arkasında durmasını arzu ederdim." dedi. Berlin’de çeşitli amatör kulüplerde uzun dönem yöneticilik yapan ve yaklaşık 14 yıldır Berlin Futbol Federasyonunun uyum sorumlusu olarak görev yapan Matur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf nedeniyle Almanya’da ırkçı ve ayrımcı saldırıların hedefi olan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil’in Alman Milli Takımı’nı bırakmasına ve bunun Almanya’daki Türk gençleri üzerindeki etkisine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Mesut Özil’in Alman Milli Takımı’ndan ayrılmasına üzüldüğünü ifade eden Matur, "Almaya ile 2014’te dünya şampiyonu olmuş Mesut Özil burada Türk çocukları tarafından çok seviliyor. İdol olarak görüyorlardı. O nedenle milli takımdan ayrılmasına üzüldüm. Çünkü benim burada yaptığım çalışmalarda onun çok büyük faydası vardı. Çocuklarımızı futbol oynayamaya motive ediyorduk. Çalışmalarımızda gençlerin Mesut Özil gibi milli takımlara kadar yükselebileceklerini işliyorduk." diye konuştu.

Almanya Futbol Federasyonunun (DFB) Mesut Özil’in arkasında durmadığına dikkati çeken Matur, şunları kaydetti: “Mesut Özil’e arka çıkılmadı. Dünya Kupası’nın başlamasına çok kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilmiş olduğu fotoğraftan sonra Mesut Özil'e karşı bir kampanya başlatıldı. Siyasetten de ağır suçlamalar ve ithamlar aldı. Bunlar da ağıza alınmayacak suçlamalar, ithamlardı. Yani küfür mahiyetinde. (Mesut Özil) Yine sesini çıkarmadı. Sessiz kalmayı tercih etti. Fakat ben DFB’nin, Alman Milli Takımı’na bu kadar hizmetler vermiş kendi oyuncusunun arkasında durmasını arzu ederdim." Matur, Almanya'da 30 yıl boyunca amatör kulüplerin çeşitli kademelerinde çalışmalar yaptığını anımsatarak, "Başkan ve bir menajer her zaman oyuncunun arkasında durur, onu korumaya çalışır. Burada Mesut Özil’e karşı koruma maalesef yoktu." dedi. Mesut Özil ile ilgili gelişmenin Almanya’da futbol oynayan gençleri de etkilediğini vurgulayan Matur, “(Türk gençleri) ‘Biz burada ikinci sınıf insan olarak görülüyoruz' diyorlardı. Bunu da bir nevi Mesut Özil’in o açıklamasından sonra kendileri açısından tasdik edildiğini görmüş oldular. Her zaman bir başarısızlıkta suçlanan Türk oyuncularının bir başarıda isimleri dile getirilmiyor." şeklinde konuştu.

- Almanya'daki Türk gençleri Türk Milli Takımı'nda oynamak istiyor Matur, Türk çocuklarının idollerinin sadece Alman Milli Takımı’nda olmadığını, Türk Milli Takımı’nı da sürekli izlediklerini belirterek, şunları söyledi: “Hatta, hangi milli takımı tuttuğunu sorduğunuzda 'Türkiye Milli Takımı'nı tutuyorum' diyorlar. 'Orası için oynamak istiyorum' diyorlar. Hele bu zamandan sonra daha da çok 'Ben Alman Milli Takımı'nı değil, Türkiye Milli Takımı için oynamak istiyorum' ve 'babamın ülkesi, dedemin ülkesi benim ülkem orası. Ben Berlin’de doğmuşumdur ama Türk'üm' diyorlar bu çocuklar. Bu nedenle yadırgamamak lazım. Hatta bu tür olaylar olduğu sürece de çocuklar halen kendilerini daha çok Türkiye’de güvende hissediyorlar." - Gençlerin endişeleri Alman kulüplerinde top koşturan gençlerin bazı endişeleri de olduğunu anlatan Matur, "Çocukların, '(Türkiye’ye) izne gittiğim zaman bir Türk bayrağı ile resim çektirdiğimde acaba burada kulübümde ne gibi zorluklar yaşarım, antrenörüm takımdan atar mı, kulüpten atılır mıyım?' gibi içlerinde korkuları var. Biz bunlarla mücadele ediyoruz. Bu korkularını almaya çalışıyoruz. Böyle şey olmaması lazım. Bu yine bir ırkçılıktır. ‘Öyle bir şey olduğunda bize gelebilirsiniz diye’ söylüyoruz." dedi.

- Mesut'a destek için Arsenal formaları alıyorlar Berlin’de spor malzemeleri satan bir mağazayı da işleten Matur, Türk gençlerinin dayanışma göstermek amacıyla Mesut Özil’in oynadığı İngiltere Premier Ligi takımlarından Arsenal kulübünün formasını satın aldıklarını belirterek, “Satışlarımızda Arsenal formaları patlama yaptı. Gençler devamlı Alman Milli Takım forması alırlardı. Arkasına Özil yazdırırlardı. Herkes, 'Mesut Özil ile esas şimdi dayanışma göstermek zorundayız’ diyerek Arsenal formalarını alıyor ve arkasına 'Mesut Özil' yazdırıyor." şeklinde konuştu. Bu gelişmelere rağmen gençlerin futboldan soğumamalarını ve kendilerine inanmalarını tavsiye eden Matur, gençlerin birlik ve beraberlik göstermelerini istedi. Kendisinin de futbolda bazı ırkçı olaylara şahit olduğunu ifade eden Matur, geçmişte yöneticisi olduğu Berlin’deki Türkiyemspor takımının deplasmanda Berlin dışında çıktığı maçlarda hem oyuncuların hem seyircilerin hem yöneticilerin ırkçı saldırılarına maruz kaldığını anlattı.

Bu saldırıları kurallar çerçevesinde ilgili futbol federasyonuna bildirdiklerini ve kulüplerin ceza almasını sağladıklarını dile getiren Matur, ancak yine Berlin dışında Optik Rathenow gibi çok sayıda Türk kökenli ve yabancı kökenli oyuncuyu bünyesine alan kulüpler de bulunduğunu belirtti. - Irkçılıkla mücadelede amatör kulüpler ihmal ediliyor DFB’nin en başta amatör kulüplerin arkasında durması gerektiğine işaret eden Matur, şunları söyledi: "Alman Futbol Federasyonu bir milli takımdan ve Bundesliga’dan (Almanya Birinci Futbol Ligi) oluşmuyor. Bizim toplam 7 milyon DFB üyesi var. Profesyonel bu işi yapan insanları çıkartacak olursak yine amatörlerde milyonlarca futbol oynayan gencimiz var. Aynı zamanda 26 bin tane kulüp var. Profesyonel kulüplere her türlü ırkçılığa karşı DFB’den ve UEFA’dan destekler ve para yardımları yapılıyor. Onlar için projeler üretiliyor. Amatör kulüplere bu tip yardımlar yok." Türk gençlerinin kendilerini hem Almanya’ya hem de Türkiye’ye yakın gördüğünü ifade eden Matur, "Ancak siz burada bu ayrımcılığı yaparsanız, 'Sen Türk olmak zorundasın veya Alman olman lazım, asimile olman lazım' bu yola gidilirse burada bir hata vardır. Bırakın insanlar kendi kültürlerini yaşasınlar." dedi.