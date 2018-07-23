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Mesut Özil'in kararı İngiliz basınında geniş yer buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 11:05 | Son Güncelleme

The Guardian: - "Özil, Alman Milli Takımı'nı ırkçılık ve saygısızlık gerekçesi ile bıraktı" - The Independent: -"Özil, Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşmasıyla ilgili sessizliğini bozdu" - Daily Mirror: - "Alman Milli Takımı'nı bırakan yıldızdan bomba sözler" - Daily Telegraph: - "Özil, Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafından dolayı pişman değil”

LONDRA (AA) - Futbol kariyerini İngiltere'nin Arsenal takımında sürdüren Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bırakması, İngiliz basınında geniş yer buldu.

The Guardian gazetesi "Mesut Özil, Alman Milli Takımı'nı ırkçılık ve saygısızlık gerekçesi ile bıraktı" başlığıyla verdiği haberde, yıldız futbolcunun "Kazandığımızda Alman, kaybettiğimizde göçmenim" sözlerine yer verdi.

Mesut Özil'in kararında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile mayıs ayında çektirdiği fotoğrafa yöneltilen haksız eleştirilerin de rolü olduğuna dikkati çeken gazete, futbolcunun "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektirmemin siyaset veya seçim ile ilgisi yoktu. Ailemin ülkesindeki en üst makama saygı gösterdim." şeklindeki mesajının altını çizdi.

Gazete, Mesut Özil'in Almanya Futbol Federasyonuna yönelttiği eleştirilere de yer verirken, tecrübeli futbolcunun 2009'dan bu yana Alman Milli Takımı'nda elde ettiği başarıların unutulmuş olmasıyla ilgili şikayetini okurlarıyla paylaştı.

The Independent da futbolcunun kararını "Mesut Özil uluslararası futboldan emekli olduğunu duyurdu" ve "Özil, Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşmasıyla ilgili sessizliğini bozdu" başlıkları ile verdi.

Gazete, Mesut Özil'in kararında Erdoğan ile fotoğrafına yönelik tepkilerin etkili olduğuna işaret ederek, futbolcunun "Maruz kaldığım muamele artık Alman milli formasını taşımama isteği doğurdu." değerlendirmesini okuyucularına aktardı.

Mesut Özil'in açık mektubundan da alıntılar yapan Independent, Arsenalli yıldız ile Erdoğan'ın görüşmelerinde futbol konuştukları bilgisini paylaştı.

Daily Mirror gazetesi de haberinde "Alman Milli Takımı'nı bırakan yıldızdan bomba sözler" başlığını kullandı.

Haberde "Özil, 2 bin 320 kelimelik dikkate değer bir bildiri yayımlayarak uluslararası futboldan emekli olduğunu doğruladı ve maruz kaldığı ırkçılığı ve saygısızlığı eleştirdi." ifadelerini öne çıkardı.

Gazete haberinde Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşması ve 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki performansı ile ilgili tepkilere maruz kaldığını hatırlattı.

Daily Mail gazetesi ise haberine seçtiği başlıkta "Alman formasını taşımaktan gurur duyardım ama artık böyle hissetmiyorum." sözlerini kullandı.

Gazete, Mesut Özil'in Erdoğan ile buluşmasının ardından "günah keçisi" muamelesi görmekten şikayet ettiğini belirterek, futbolcunun ayrılık kararını sosyal medyadan duyurduğunu kaydetti.

"Özil, Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafından dolayı pişman değil" başlığını tercih Daily Telegraph gazetesi de haberinde futbolcunun "İki kalbim var, biri Türk, biri Alman" ifadelerine yer verdi.

The Times ise "Özil, Almanya kariyerini ırkçılık ve saygısızlık gerekçesiyle bitirdi" başlıklı haberinde, bu kararda, Erdoğan ile buluşmasına yönelik tepkilerin yanı sıra, 2018 FIFA Dünya Kupası'ndan elenmelerinin ardından Almanya Milli Takımı Menajeri Oliver Bierhoff'un kendisine yönelik açıklamalarının da etkili olduğuna işaret etti.

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Almanya İngilztere Mesut Özil Recep Tayyip Erdoğan Türkiye

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