Mesut Özil'in kararı İngiliz basınında geniş yer buldu

LONDRA (AA) - Futbol kariyerini İngiltere'nin Arsenal takımında sürdüren Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bırakması, İngiliz basınında geniş yer buldu.

The Guardian gazetesi "Mesut Özil, Alman Milli Takımı'nı ırkçılık ve saygısızlık gerekçesi ile bıraktı" başlığıyla verdiği haberde, yıldız futbolcunun "Kazandığımızda Alman, kaybettiğimizde göçmenim" sözlerine yer verdi.

Mesut Özil'in kararında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile mayıs ayında çektirdiği fotoğrafa yöneltilen haksız eleştirilerin de rolü olduğuna dikkati çeken gazete, futbolcunun "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektirmemin siyaset veya seçim ile ilgisi yoktu. Ailemin ülkesindeki en üst makama saygı gösterdim." şeklindeki mesajının altını çizdi.

Gazete, Mesut Özil'in Almanya Futbol Federasyonuna yönelttiği eleştirilere de yer verirken, tecrübeli futbolcunun 2009'dan bu yana Alman Milli Takımı'nda elde ettiği başarıların unutulmuş olmasıyla ilgili şikayetini okurlarıyla paylaştı.

The Independent da futbolcunun kararını "Mesut Özil uluslararası futboldan emekli olduğunu duyurdu" ve "Özil, Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşmasıyla ilgili sessizliğini bozdu" başlıkları ile verdi.