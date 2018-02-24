HABER

Mesut Yılmaz'ın oğlunun ölümüyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2018 12:24 | Son Güncelleme

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz'ın Beykoz'daki evinde ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, takipsizlik kararı verdi. Kararda, Mehmet Yavuz Yılmaz'ın hayatına son vermesinde başkaca kendisini yönlendiren, tahrik ve teşvik eden bir kişi bulunmadığının tüm dosya içeriğinden anlaşıldığı belirtildi.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Yavuz Yılmaz'ın Beykoz'daki evinde ölü bulunmasına ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma sonucunda verilen takipsizlik kararında, Mehmet Yavuz Yılmaz'ın, 15 Aralık 2017'de ikamet ettiği Beykoz'daki evinden, temporal epiklektif rahatsızlığının yaşam kalitesini düşürmesi ve gelecek konusunda kendisinde kaygı yaratması nedeniyle bir an bunalıma girerek hizmetli ve görevlileri uzaklaştırdığı anlatıldı.

HİZMETLİNİN EVE DÖNÜŞÜ SIRASINDA ANLAŞILDI

Akabinde babası Mesut Yılmaz'a ait ruhsatlı tabanca ile başına ateş etmek suretiyle hayatına son verdiği belirtilen takipsizlik kararında, olayın ertesi gün evde hizmetli olarak bulunan M.A'nın eve dönüşü sırasında anlaşıldığı kaydedildi. Kararda, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gecikmeksizin olay yerine intikal edildiği, güvenlik görevlilerine gerekli tedbirlerin aldırıldığı, olay yeri inceleme ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı nezaretinde olay yeri incelemesinin yapıldığı aktarıldı.

ŞÜPHELİ DURUMA RASTLANILMADI

Yapılan inceleme ve araştırmada, anlatılan öykü dışında herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadığı belirtilen takipsizlik kararında, Mehmet Yavuz Yılmaz'ın hayatına son vermesinde başkaca kendisini yönlendiren, tahrik ve teşvik eden bir kişi bulunmadığının tüm dosya içeriğinden anlaşıldığı vurgulandı. Takipsizlik kararında, bu nedenle olay hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği bildirildi.

Kararda, Mehmet Yavuz Yılmaz'ın annesi ve babasının ayrıca herhangi bir durum ve olayın incelenmesi, araştırılması talebi olmadığı, herhangi bir kişi hakkında şikayetçi olmadıklarını yazılı dilekçe ilettikleri belirtildi.

AA

Son dakika! Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz son yolculuğuna uğurlandıSon dakika! Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

640xauto (1)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mesut Yılmaz Beykoz mehmet yavuz yılmaz

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oyun planını bozan parti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oyun planını bozan parti!

İstanbul hava durumuyla ilgili son gelişme! Meteoroloji tahmin değiştirdi

İstanbul hava durumuyla ilgili son gelişme! Meteoroloji tahmin değiştirdi

Ünlü şarkıcıyı eşi silahla darp etti! Kızı çığlık çığlığa yardım istedi

Ünlü şarkıcıyı eşi silahla darp etti! Kızı çığlık çığlığa yardım istedi

Anadolu Ajansı’ndan Erdoğan’a “Seçilmiş diktatör” mesajı

Anadolu Ajansı’ndan Erdoğan’a “Seçilmiş diktatör” mesajı

İlker Başbuğ'la ilgili çarpıcı iddia: İki partinin ittifakını istiyor

İlker Başbuğ'la ilgili çarpıcı iddia: İki partinin ittifakını istiyor

Erol Büyükburç'un servet değerindeki mirası kavga çıkardı

Erol Büyükburç'un servet değerindeki mirası kavga çıkardı

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Admin olay detay nerede göremedim.
Yok canım,mutlaka dışardan bir müdahale olmuştur.Sağcılar kendi kendine ölemez,mutlaka "şehit" olması lazım
Diğer Haberler
“Ezanı Güzel Okuma Kursu” sona erdi

“Ezanı Güzel Okuma Kursu” sona erdi

Umreciler kutsal yolculuğa dualarla uğurlandı

Umreciler kutsal yolculuğa dualarla uğurlandı

Bilecikli çiftçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluştu

Bilecikli çiftçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluştu

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Kudüs tepkisi!

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Kudüs tepkisi!

Köylü kadınlar yaptıkları ekmekleri satıp parasını Mehmetçik Vakfı’na bağışladı

Köylü kadınlar yaptıkları ekmekleri satıp parasını Mehmetçik Vakfı’na bağışladı

Miroğlu’ndan Mardin’e eğitim ve araştırma hastanesi müjdesi

Miroğlu’ndan Mardin’e eğitim ve araştırma hastanesi müjdesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.