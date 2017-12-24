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Mesut Yılmaz'ın oğlunun ölümünden sonra yaptığı konuşma

GÜNCEL HABERLERİ | 24.12.2017 14:21 | Son Güncelleme 54 dakika önce

Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın taziyede çok zor konuştuğu görülürken yaptığı kısa konuşma herkese duygu dolu anlar yaşattı.

Mesut Yılmaz'ın oğlunun ölümünden sonra yaptığı konuşma

Eski başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu, Mehmet Yavuz Yılmaz geçtiğimiz hafta Cumartesi günü evinde intihar etmişti.

Mesut Yılmaz ailesini yalnız bırakmayan çok sayıda dostu, aileye taziye dileklerini iletiyor. Mesut Yılmaz'ın bu taziyelerden birinde yaptığı konuşma ise dinleyenleri duygulandırdı.

Yılmaz'ın taziyede çok zor konuştuğu görülürken, yaptığı kısa konuşma, herkese duygu dolu anlar yaşattı...

"Bazen unutsak da aslında hepimiz her gün bir imtihandan geçiyoruz. Bu imtihanlardan biri de bizim ailemize nasip oldu. Ama siz dostlarımızın desteğiyle bu imtihanlardan inşallah başarıyla çıkacağız. Yani oğlumuzu bize veren Allah'a onu bizden aldığı için isyan etmeyeceğiz, ona biat etmeye ve şükretmeye devam edeceğiz. Eşim Berna hanım adına, ve artık tek kalan oğlum Hasan adına da hepinize çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz. Sağ olun, var olun."

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