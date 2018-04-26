Metal Sen emekli üyeleriyle bir araya geldi

Türk Metal Sendikası Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte emekli olan üyelerle bir araya geldi.

Bir restoranda düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Türk Metal Sendikası Kayseri Şube Başkanı Ali Gökkaya; emekli olan üyelere ‘hayırlı olsun’ temennisinde bulunarak; “Biliyorsunuz, insan hayatı doğumla başlar ve çeşitli aşamalarla devam eder. İlokul, ortaokul, lise, askerlik dönemi. O yaşa kadar hep tüketici olduk daha sonra evlenmek ve çocuk sahibi olmak dönemleri ile devam ediyor. Çalışarak aile geçindirmesi gereken bireyler için bir dönüm noktası oluyor. Çalışma macerası dediğimiz olay bizim için hep burada başladı. Çoğumuz hemen hemen aynı dönemde iş başı yaptık. İyi, kötü zamnlar aldık, çocuklarımızı okuttuk, büyüttük, meslek sahibi yaptık. Ekonomik krizler yaşadık, işten atıldık, kariyer yaptık ama geldik bugüne. Emekliliğinizi Allah hayırlı etsin, ailenizle birlikte sağlıklı, huzurlu, uzun ömürler diliyorum. Bizden yana hak varsa sonsuz helal olsun, siz de bizlere hakkınızı helal edin” dedi.

Emekli olan sendika üyesi ise sendikanın Ali Gökkaya başkanlığında daha aktif hale geldiğini ifade ederek; “1Sendikamız Ali bey ile beraber faaliyetlerini daha da genişletti, daha da kapsamlı olmaya başladı. Sosyal etkinlikler daha çoğaldı. Eğitim için seminerler, toplantılar oldu, onlara katıldık. Gerek sendikada, gerek sendika merkezinde birçok faaliyetler oldu. Arkadaşlarımızla birlikte sendikamızın çalışmaları bayağı olumlu geçti. Acı ve tatlı yaşadığımız olaylardan sonra bugüne geldik. Sendikamız hep bizim yanımızda oldu. Bugünlere geldiğimiz için çok mutlyum” diye konuştu.

Etkinlikte Başkan Gökkaya tarafından emekli olan üyelere plaket verildi. Ayrıca yerel sanatçı tarafından mini konser de verildi.



