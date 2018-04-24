Mete Yarar'dan Ortadoğu uyarısı: Türkiye de hazırlık yapıyor

Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Kitap Günleri etkinliğine katılan Yarar, burada gerçekleştirilen söyleşide vatandaşların sorularını yanıtladı. Bir vatandaşın, Yunanistan'ın Fransa'dan neden savaş gemisi kiraladığı yönündeki sorusu üzerine Yarar, borçlarını ödeyemez durumda olan bir ülkenin, toplam maliyeti 1 milyar dolara yaklaşan 4 savaş gemisi kiralamasının bir şeylere hazırlık yapıldığının göstergesi olduğunu söyledi. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın içersinde olduğu bir ordunun Türkiye sınırında, PYD'nin olduğu bölgeye gelmesi ile ilgili görüşmeler yapıldığına işaret eden Yarar, şöyle konuştu:

"SAVAŞ YOKKEN NİYE SAVAŞ GEMİSİ KİRALARLAR?"



Öte yandan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın içinde olduğu bir ordunun hemen sınırımızda, PYD'nin olduğu bölgeye gelmesi ile ilgili görüşmeler yapılıyor. Tabii ki bir şeyin hazırlığı var. Türkiye'de hazırlık yapıyor. Ancak biz savaşa hazırlık yapmıyoruz. Biz her duruma göre hazırlık yapıyoruz. Bu memleketin kaderi budur. Ancak bugünün dünden tek farkı nedir biliyor musunuz? Başkasından bir şey istemememiz. Yani kendi silah sistemlerini yapıp, adamlardan bağımsız bir yöne gitmemiz."