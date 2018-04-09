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Mete Yarar: Menbiç operasyonun ilk safhası başladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 11:59 | Son Güncelleme

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Menbiç ve Aynel Arab operasyonlarının ilk safhasının başladığını belirterek, “Neden? Bu süreçte en önemli hazırlıklardan bir tanesi de siyasal anlamda ve karşı tarafla görüşmeler anlamında, yani diplomatik anlamda faaliyetler de aslında faaliyetin bir kısmıdır. Bugün Amerikalılarla, Rusya ile görüşüyorsanız, İran ve diğer muhataplarınızla görüşüyorsanız aslında bu operasyonun ilk safhası da başlamış demektir” dedi.

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, katıldığı bir konferans nedeniyle geldiği Konya’nın Beyşehir ilçesinde gazetecilerin “Sınır ötesi operasyonlar devam edecek mi? Menbiç operasyonu ne zaman başlayacak?” şeklindeki soruları cevaplandırdı.

Mete Yarar, Türkiye’de şu anda 3 tane sınır ötesi operasyonun halen devam ettiğini vurgulayarak, “Bunlardan bir tanesi; şu anda bugün İdlib’de 9’uncu gözlem noktası kuruldu. Yani gözlem noktası dediğiniz yer aslında çatışmaların arasından geçerek yerler kuruyorsunuz. Bu da bir operasyon. Bugün itibariyle Kuzey Irak’ta yaklaşık 15 kilometrede yaklaşık 3 tane üs bölgesi kuruldu. Hem de nereye doğru? Kandile doğru bir ana hançer gibi ilerleyerek 15 kilometre Bu da büyük bir operasyon. Aynı zamanda Sincar’da teröristlerin bölgeden çıkartılmasıyla ilgili operasyon sürüyor. Bugün yine Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde insani yardım anlamında faaliyetler sürüyor. Aslında her biri sürüyor ve her biri de başarıyla takip ediliyor” dedi.

"MENBİÇ VE AYNEL ARAB OPERASYONLARI BENCE BAŞLADI"

Türkiye’nin Menbiç ve Aynel Arab’a düzenlemesi beklenen operasyonlarla ilgili olarak da Yarar, “Ama sizin sorduğunuz soru Menbiç ne zaman, Aynel Arab ne zaman başlayacak, diyorsanız? Bence başladı. Neden? Bu süreçte en önemli hazırlıklardan bir tanesi de siyasal anlamda ve karşı tarafla görüşmeler anlamında, yani diplomatik anlamda faaliyetler de aslında faaliyetin bir kısmıdır. Bugün Amerikalılarla, Rusya ile görüşüyorsanız, İran ve diğer muhataplarınızla görüşüyorsanız aslında bu operasyonun ilk safhası da başlamış demektir. Ben hepsinin beraber sürdürüldüğünü düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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"TAMAMI NEREDEYSE LİNÇ EDİLİYOZ"

Mete Yarar, Hatay’da Mehmetçik’e moral ziyaretinde bulunan sanatçılar hakkında yapılan eleştirilere, “Hadi siz gitmediniz, gidene niye laf söylüyorsunuz?” diyerek tepki gösterdi.

Yarar, “Bu ülkede insanların özellikle askerini desteklemesi ile ilgili neden eleştirirsiniz, bunun sonucunu onlar açıklasınlar” diyerek, “Yani biz niye gittiğimizi veya niye orada bulunduğumuzu niye orada açıklamak zorundayız, yani PYD için gidenlere bu hesap sorulmazken, barikatlar döneminde teröristlerin bulunduğu bölgelere gidenlere sorulmazken, neden askerini ziyaret etmek için gidenlere sorulur, niçin gittiyse gitti, askerinin yanında bulundu mu, askere moral verdi mi, askerle beraber zaman geçirebildi mi ve bunun sonucunda linç edileceğini bildiği halde gitti mi? Dikkat edin son dönemde bu tür olaylara katılanların tamamı neredeyse sosyal medya üzerinden linç ediliyor. Yani sanatçı anlamında Bu riski alan insanlar varken, niye bu insanlara bu kadar laf söyleme gereği hissediliyor? Bir kez daha söylüyorum, şunu söyleyebilirsiniz; katılmazsınız, siz gitmezsiniz, ama gidene de laf söylemezsiniz, zaten sıkıntı orada başlıyor. Gidene niye laf söylüyorsunuz, hadi siz gitmediniz, gidene niye laf söylüyorsunuz. Benim kabul edemediğim taraf burada başlıyor ve herhalde muhtemelen benim gibi birçok insan da bunu kabul etmemiştir” ifadelerini kullandı.

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MENBİÇ (MÜNBİÇ) NEDEN ÖNEMLİ?

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İHA

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