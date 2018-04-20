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Mete Yarar: Münbiç'ten önce Kandil'e operasyon yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 04:45 | Son Güncelleme

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Bursa'da yaptığı konuşmada Münbiç'ten önce Kandil'e operasyon yapılacağını söyleyerek, "'Münbiç harekatının başlaması için beklemek gerektiğine inanıyorum. Çünkü aynı anda Kuzey Irak'ta Hakurk bölgesinden Kandil'e doğru hançer gibi ilerleyen bir harekat var. Afrin harekatının aslında biraz altında kaldı ama orada da bir operasyon var ve bu operasyon da çok küçük bir operasyon değil" diye konuştu.

Mete Yarar: Münbiç'ten önce Kandil'e operasyon yapılacak

Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, "Sayın Cumhurbaşkanı da Bahçeli de konuşmalarında, bazı tehditlerden bahsetmişlerdi. Tehditlerden bir tanesi dış politika anlamındaki olaylardı. Zannediyorum ki ikinci etken çok daha önemli. Dış politika çok daha önemli bir aşamaya geldiği için seçimlerin öne alınması daha avantajlı görünüyor." dedi.

Yarar, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Bursa Şubesi tarafından "Çırağan Söyleşileri" kapsamında düzenlenen "Zeytin Dalı Harekatı'nın Ekonomik ve Stratejik Yansımaları" konulu etkinlikte, söyleşiyle beyin fırtınası yaptıklarını dile getirdi.

Fırat Kalkanı Harekatı ile Türkiye'nin Astana sürecini başlattığını belirten Yarar, "Afrin harekatıyla beraber Türkiye, Ortadoğu'da aslında ne kadar lider bir ülke olduğunu da diğer ülkeler göstermeye başladı. Bunlardan birisi Avrupa Birliği, diğeri ise ABD. Yani Türkiye ile beraber hareket etmedikleri müddetçe, hangi figürü çıkartırsa çıkartsın aslında ne kadar boş bir çaba olduğunu Türkiye hepsine ispatlamış oldu." diye konuştu.

"KANDİL OPERASYONU ÖNE ALINABİLİR"

Yarar, Menbiç harekatından önce Kandile operasyon yapılacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

''Münbiç harekatının başlaması için beklemek gerektiğine inanıyorum. Çünkü aynı anda Kuzey Irak'ta Hakurk bölgesinden Kandil'e doğru hançer gibi ilerleyen bir harekat var. Afrin harekatının aslında biraz altında kaldı ama orada da bir operasyon var ve bu operasyon da çok küçük bir operasyon değil. Yapıldığı yer ve anlam itibarıyla çok önemli bir harekat süreci. Muhtemelen Türkiye, Kandil'e doğru operasyon önceliğini öne alabilir. Münbiç'ten önce Hakurk bölgesindeki operasyon, bir ileri aşamaya götürebilir çünkü aylar öncesinde başlayan bir operasyondu, yaz için hazırlık yapılıyordu. Belki önümüzdeki dönemde Münbiç'ten önce Kandil'e operasyonu daha öncelikli görebiliriz."

"SEÇİMİN ÖNE ALINMASI AVANTAJLI"

Bir gazetecinin, seçimlerin erkene alınmasının dış politika ile bir ilgisinin olup olmadığı sorusu üzerine Yarar, "Ben sadece dış politika için olduğunu zannetmiyorum. Seçimlerin erkene alınmasının sebeplerinden bir tanesi siyasal bir tercih olmasıdır. Ama Sayın Cumhurbaşkanı da Bahçeli de konuşmalarında, bazı tehditlerden bahsetmişlerdi. Tehditlerden bir tanesi dış politika anlamındaki olaylardı. Zannediyorum ki ikinci etken çok daha önemli. Dış politika çok daha önemli bir aşamaya geldiği için seçimlerin öne alınması daha avantajlı görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

(AA)

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Mete Yarar Afrin Kandil operasyon

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