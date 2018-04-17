Mete Yarar öğrencilerle bir araya geldi

Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, Karabük’te KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencileri ile bir araya geldi.

Yara, Kredi ve Yurtlar Kurumu Karabük İl Müdürlüğü tarafından "Çınaraltı Gençlik Söyleşileri" etkinlikleri çerçevesinde "Yeni Türkiye, Yeni Gelecek" konferansları kapsamında düzenlenen "Oyun Bozan Türkiye" programına katıldı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) 15 Temmuz Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, KYK İl Müdürü Kadir Öztürk ile KYK yurtlarında kalan öğrenciler katıldı.

Programın açılışında konuşan KYK İl Müdürü Kadir Öztürk, öğrencilerden beklentilerinin yüksek olduğunu söyleyerek, “Bütün dünyanın gözleri ülkemizin üzerinde olduğunu, bazen dost görünerek sinsice, bazen oluşturdukları terör örgütleri ile ülkemize diz çöktürmeye çalışan, bölgesinde ve dünyada lider ülke olma gayretinin önünü kesmeye çalıştıklarını hep birlikte görmekteyiz. Ülkemiz madden ve manen güçlü ve lider ülke olma yolunda 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşmak için emin adımlarla ilerlerken, sizlere güveniyor ve sizlerin oyunlara gelmeyerek oyunları bozacağınıza inanıyoruz. Sizlerden beklentimi işinizi çok iyi yapıp derslerine iyi çalışarak, kendinizi iyi yetiştirmeniz” dedi.

15 Temmuz’da şehit olan gençleri anan Mete Yarar, ülkenin gençlere ihtiyaç duyduğunda hiç birisinin geri adım atmadığını belirterek, “1990’da Yunanistan’ın Gayri Safi Milli Hasılasının 100 milyar dolar, Türkiye’nin 150 milyar dolardı. Yıl 2017, Türkiye’nin Gayri Safi Milli Hasılası 800 milyar dolar. İran, Irak, Suriye, Yunanistan, Bulgaristan, Ukrayna ve Ermenistan bu ülkelerin toplam büyüklüğünden daha büyüğüz ekonomik olarak. Oyun bozmak için önce büyük olman lazım. Yunan Savunma Bakanı dedi ki ’bizim bugünkü şartlarda Türkiye’nin ekonomik gücüyle, savunma sanayisiyle ve gelmiş olduğu teknolojiyle yarışmamız mümkün değil.’ Aradaki fark inanılmaz açıldı. Beyaz Saray eski ulusal güvenlik danışmanlarından, stratejist Zbigniew Brzezinski ise Ortadoğu’da ‘Türkiye ve İran olmak üzere iki bölgesel güç oluştu’ demişti. Eğer sen oyunu bozmak istiyorsan önce çıtayı yukarı çıkartman lazım. Hangi çıtayı yukarı çıkartman lazım? Ekonomik büyüklük olarak çıtayı çıkartman lazım. Oyunu bozmak için önce kendi etrafından başlayacaksın. Bu bizim silahlı kuvvetlerinde ilk öğretilen şeydir. Bir araziye girersiniz, ilerlerken en uzak hedefe ateş etmezsiniz, en yakın tehlike neyse onu çözersiniz. Birinci önceliğiniz kendinizdir. Bunu isterseniz ticaret olarak, isterseniz politika olarak söyleyin. Türkiye ekonomik olarak büyümedi tabirine ben katılmıyorum. Tam tersine Türkiye kendi kaynaklarının oranlarını değiştirdi." dedi.