Mete Yarar, sınır ötesi operasyonlar ve Zeytin Dalı Harekatı’nı anlattı

Gaziosmanpaşa’da konferansta katılan Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Türkiye’nin son dönemde düzenlediği sınır ötesi operasyonlara dair önemli açıklamalarda bulundu.
Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen konferansa katılan Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar katıldığı “Sınır Ötesi Operasyonları ve Zeytin Dalı Harekatı"nı anlattı. Yarar, konferansta Türkiye’nin son dönemde düzenlediği sınır ötesi operasyonlara dair önemli açıklamalarda bulundu. Gaziosmanpaşa Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferans, Gazeteci Türker Akıncı moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Konferansa Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcıları Zekeriya Eroğlu ve Ahmet Bülbül de katıldı.
"Zeytin Dalı Harekatı, arka planda dönen oyunları bozma operasyonudur"
Son zamanlarda Ortadoğu’da yaşananlara değinen Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, “Ortadoğu’da yaşananların arkasında İsrail ve ABD var. Bu iki ülkeye kim direndiyse yok oldu. Önce Mısır, sonra Irak, sonra Libya, şimdi de Suriye. Kim onlar için potansiyel tehditse onları yok etmeye çalışıyorlar. Ortada büyük bir oyun var ve Türkiye bu oyunu, düzenlediği sınır ötesi operasyonlarla bozdu. Son olarak Zeytin Dalı Harekatı ile büyük bir zafer elde eden ülkemiz, bir nevi ’arka planda dönen oyunları bozma operasyonu’ gerçekleştirmiş oldu" dedi.
"Bize ’yapmayın’ dedikleri her şeyi yaparak oyunları bozduk"
Yarar, konuşmasının devamında milli ve yerli üretimin sınır ötesi operasyonları açısından önemine dikkat çekerek önemli açıklamalarda bulundu:
"15 Temmuz günü oyunu bozduğumuzda tam ordumuzun zayıf olduğunu düşündükleri dönemde Suriye’ye girdik, ’İdlib’e, El-Bab’a, Afrin’e girmeyin’ dediler, oraya da girdik. S-400 anlaşmasını bozmaya çalıştılar, kendi savunma sistemimizi geliştirdik. ABD’den SİHA istedik, vermediler, kendi SİHA VE İHA’larımızı ürettik. Terörle mücadelede atom bombası niteliğinde olan SİHA’lar sayesinde biz Afrin’de başarılı olduk. Başını kaldıran teröriste roket attık. ABD bunu bildiği için bize SİHA satmadı. İşte bu yüzden milli ve yerli üretim çok önemli. Bize yapmayın dedikleri herşeyi yaparak oyunları bozduk" dedi.
Türkiye’nin, sınır ötesi operasyonları ile ilgili video gösterimlerinin de yer aldığı konferans sonunda, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Bülbül, Mete Yarar’a plaket takdim etti.
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