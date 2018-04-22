Mete Yarar, sınır ötesi operasyonlar ve Zeytin Dalı Harekatı’nı anlattı

Gaziosmanpaşa’da konferansta katılan Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Türkiye’nin son dönemde düzenlediği sınır ötesi operasyonlara dair önemli açıklamalarda bulundu.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen konferansa katılan Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar katıldığı “Sınır Ötesi Operasyonları ve Zeytin Dalı Harekatı"nı anlattı. Yarar, konferansta Türkiye’nin son dönemde düzenlediği sınır ötesi operasyonlara dair önemli açıklamalarda bulundu. Gaziosmanpaşa Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferans, Gazeteci Türker Akıncı moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Konferansa Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcıları Zekeriya Eroğlu ve Ahmet Bülbül de katıldı.

"Zeytin Dalı Harekatı, arka planda dönen oyunları bozma operasyonudur"

Son zamanlarda Ortadoğu’da yaşananlara değinen Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, “Ortadoğu’da yaşananların arkasında İsrail ve ABD var. Bu iki ülkeye kim direndiyse yok oldu. Önce Mısır, sonra Irak, sonra Libya, şimdi de Suriye. Kim onlar için potansiyel tehditse onları yok etmeye çalışıyorlar. Ortada büyük bir oyun var ve Türkiye bu oyunu, düzenlediği sınır ötesi operasyonlarla bozdu. Son olarak Zeytin Dalı Harekatı ile büyük bir zafer elde eden ülkemiz, bir nevi ’arka planda dönen oyunları bozma operasyonu’ gerçekleştirmiş oldu" dedi.