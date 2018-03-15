Mete Yarar: “Türkiye artık savunmada kalmayacak”

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, devam eden Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Türkiye artık savunmada kalmayacak. Özellikle topraklarında teröristlerin atak yapmasını beklemeyecek. Teröristler nerdeyse oraya gidecek ve bu ülke topraklarında artık bir terörist ayağının basmasına izin verilmeyecek" dedi.

Küçükçekmece Belediyesi, Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar’ı Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde lise öğrencileriyle buluşturdu. “Zeytindalı Barış Harekatı” konulu seminerde, Mete Yarar Türkiye’nin iç ve dış politikası ve gündemle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

“Türkiye’nin stratejisi değişti”

Türkiye’nin terör stratejisinin değiştiğine dikkat çeken Mete Yarar, “Fırat Kalkanı ile başlayan Zeytindalı ile devam eden önemli bir stratejik değişiklik söz konusu. Türkiye artık savunmada kalmayacak. Özellikle topraklarında teröristlerin atak yapmasını beklemeyecek. Teröristler nerdeyse oraya gidecek ve bu ülke topraklarında artık bir terörist ayağının basmasına izin verilmeyecek. Fırat Kalkanı ile başlayan Zeytindalı ile devam eden önemli bir strateji değişikliği bu. Bir devrim. Daha güvenli bir Türkiye’de yaşıyoruz. Dış politika anlamında da çok önemli değişiklikler yaşıyoruz. Suriye’de ki daha önce masada oturmakta zorlandığımız her türlü masanın değişmez bir kadrosu Türkiye’de sağlanmaya başladı” diye konuştu.