Mete Yarar'dan Afrin yorumu: 72 uçağı idare etmek bir maharet ister

CNNTürk'te Hakan Çelik'in programına konulan olan Yarar, Türkiye'nin Afrinbölgesini çok iyi bildiğini söyledi. Yarar, "Afrin'dekilerin yüzde 80'ninin akrabası ya Kırıkhan'dadır ya Hassa'dadır ya Reyhanlı'dadır. Ya birbirlerine kız alıp vermişlerdir. Aynı aşirettendirler" dedi.

Bu sabah TSK'nın yayınladığı ve terör örgütüne ait mühimmatların bir tünelde vurulduğuna ilişkin görüntüyü yorumlayan Yarar, "Bunların vurulamayacağını düşünüyorlardı. Füzeyi görüyorsanız, yukarıdan açıyla gelmiyor, aşağıdan açıyla geliyor. Bu füzelerin özelliği kendisine yüklenmiş kodla ilerliyor. Böyle bir tüneli yukarıdan atılan bir füzeyle vurma şansınız yok, yere yakın gelmeli ki tünelin içine girsin. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı enstrümanın ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Nereye girerseniz girin, ister tünele ister yerin altına girin, Silahlı Kuvvetlerin vuramayacağı hiçbir yer yok. Bu görüntü gelinen yeri çok net gösteriyor" dedi.

DÜNYADA BUNU YAPABİLECEK ÜLKE SAYISI 5'İ GEÇMEZ

Yarar şöyle konuştu: 72 uçağın katılımı çok önemlidir. Yakın dönemde bu kadar çok uçağın katıldığı bir operasyon yok. Sayısal anlamda çok büyük, ama önemli olan bunun koordinasyonu. 72 uçağı kaldıracaksınız, havada tutacaksınız, havada tutarken herhangi bir saldırı olabileceği ihtimaline karşı da uyanık olacaksınız. Size biri füze atabilir. Bunlarla ilgili karıştırma yapacaksınız. Sırada dahilinde bütün hedefleri tek tek vuracaksınız ve bütün vurulan hedeflerin kıymetlendirmesini yapacaksınız. Havada 72 uçağı idare etmek bir maharet ister. Dünyada bu operasyonu yapabilecek ülke sayısı 5'i geçmez.