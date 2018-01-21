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Mete Yarar'dan Afrin yorumu: 72 uçağı idare etmek bir maharet ister

GÜNCEL HABERLERİ | 21.01.2018 11:55 | Son Güncelleme 2 saat önce

Güvenlik politikaları Uzmanı Mete Yarar, katıldığı bir televizyon programında Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nı yorumladı. Yarar, "72 uçağın katılımı çok önemlidir. Yakın dönemde bu kadar çok uçağın katıldığı bir operasyon yok. Sayısal anlamda çok büyük, ama önemli olan bunun koordinasyonu. Havada 72 uçağı idare etmek bir maharet ister. Dünyada bu operasyonu yapabilecek ülke sayısı 5'i geçmez" dedi.

CNNTürk'te Hakan Çelik'in programına konulan olan Yarar, Türkiye'nin Afrinbölgesini çok iyi bildiğini söyledi. Yarar, "Afrin'dekilerin yüzde 80'ninin akrabası ya Kırıkhan'dadır ya Hassa'dadır ya Reyhanlı'dadır. Ya birbirlerine kız alıp vermişlerdir. Aynı aşirettendirler" dedi.

Bu sabah TSK'nın yayınladığı ve terör örgütüne ait mühimmatların bir tünelde vurulduğuna ilişkin görüntüyü yorumlayan Yarar, "Bunların vurulamayacağını düşünüyorlardı. Füzeyi görüyorsanız, yukarıdan açıyla gelmiyor, aşağıdan açıyla geliyor. Bu füzelerin özelliği kendisine yüklenmiş kodla ilerliyor. Böyle bir tüneli yukarıdan atılan bir füzeyle vurma şansınız yok, yere yakın gelmeli ki tünelin içine girsin. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı enstrümanın ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Nereye girerseniz girin, ister tünele ister yerin altına girin, Silahlı Kuvvetlerin vuramayacağı hiçbir yer yok. Bu görüntü gelinen yeri çok net gösteriyor" dedi.

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DÜNYADA BUNU YAPABİLECEK ÜLKE SAYISI 5'İ GEÇMEZ

Yarar şöyle konuştu: 72 uçağın katılımı çok önemlidir. Yakın dönemde bu kadar çok uçağın katıldığı bir operasyon yok. Sayısal anlamda çok büyük, ama önemli olan bunun koordinasyonu. 72 uçağı kaldıracaksınız, havada tutacaksınız, havada tutarken herhangi bir saldırı olabileceği ihtimaline karşı da uyanık olacaksınız. Size biri füze atabilir. Bunlarla ilgili karıştırma yapacaksınız. Sırada dahilinde bütün hedefleri tek tek vuracaksınız ve bütün vurulan hedeflerin kıymetlendirmesini yapacaksınız. Havada 72 uçağı idare etmek bir maharet ister. Dünyada bu operasyonu yapabilecek ülke sayısı 5'i geçmez.

Daha önceki harekatlarda 100, 150 uçakla yapılan operasyonlar gördük. Ama bu Irak kadar büyük bir cephedeydi... Siz 4 bin kilometrekare bir alanda bunu yapıyorsunuz... 4 bin kilometrekare karada büyük bir rakamdır. Ama havada bu kadar hızlı yer değiştirebilen uçakların alanı için bir futbol sahasında herkesin tıka basa durması gibidir. 4 bin kilometrekare bir hava operasyonu için anormal kısıtlı bir alan.

YPG: Rusya’yı da Türkiye kadar sorumlu tutuyoruz

ZAMANLAMA

Çok tartışıldı dendi ki "Afrin harekatı neden bu kadar geciktirildi". Türkiye'nin bir 15 Temmuz gerçeğini, Türkiye'nin bir barikatlar dönemi gerçeğini, bir DEAŞ gerçeğini, Fırat Kalkanı harekatı gerçeğini unutuyoruz. Ve arkasında Türkiye'nin Afrin'e PKK'nın Türkiye içinde yapacağı unsurların temizliğini unutuyoruz. 1.5 seneden beri temizliğini unutuyoruz. Ben çok doğru zamanda, çok doğru dönemde yapıldığını düşünüyorum.

DEAŞ'IN SİLAHLARINDAN DAHA GÜÇLÜ SİLAHLAR VAR

Mete Yarar, terör örgütü YPG'nin elindeki silahların terör örgütü DEAŞ'ın elindeki silahlardan daha gelişmiş olduğunu da söyledi. Yarar dün, ABD'nin YPG'ye verdiği silahların bir kısmının vurulduğunu da açıkladı.

72 savaş uçağının ve Zeytin Dalı isminin sırrı!
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Anahtar Kelimeler:
Hakan Çelik Mete Yarar

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
Bu adam allah 1 dese suphelenirim..acayip partizan çok fazla taraflı bakıyor ve değerlendiriyor olayları
Akp adamı olsun en azından devletini seviyor.
@gozcan_h5 zoruna mı gitti haşbeş
@gozcan_h5 üzme kendini bukadar hewalcan kaderde ne varsa o üzülmenin faydası yok))
@muratfitil SEN SUS LAN ARTİS "ABD Askeri MÜNBİÇTE ...Yiyosa Münbiç e Girin" diyen Alçaksın sen Önce Bir Özür dile Milletten.sonrada Kendinden AFFEDİLECEKTE DEĞİLSİN bunuda bil Kendini affetmeye bak önce
@gozcan_h5 haberi iyi oku kıçından anlama adam partiyi değil Tsk yı F-16 ları övüyor.
@gozcan_h5 Devletini vatanını sevenler sana güvenilir gelmiyorsa o senin çarpık düşüncendendir.
@gozcan_h5 zorunamı gitti?hdp goygoycusu olsa hoşuna giderdi değilmi?
@gozcan_h5 HER DURMUS SAAT GUNDE IKI DEFA DOGRUYU GOSTERIR
@veliyagci zoruna gitmek başka yalanı yedirip aptal muhabbeti yapmak bambaşka.
hassa da doğup büyüdüm hassalıyım bizim bölgeden geçmişte de şimdide kimse kız alıp vermedi sadece bayram günleri çevre illerden gelenler akrabalarını görmek için hassadaki mayınsız bölgeleri kullanırdı insanlar öyle oradan oturup çok bilmişlik yaparak işkembeden atılmaz mete yarar
@deliveren1988 Lan dingil kendi ağzınla kendini yalanlıyorsun.. Bayram günleri çevre illerden gelenler akrabalarını görmeye mayınsız bölgeden geliyorlar.. (Kendinde yazmışsın) Kız alıp verilmediyse bu akrabalık uzay kardeşliği mi..!!! Mete YARAR'ın söylediğinin fazlası var azı yok.. Muhalefet olmak için ne saçmalayacağınızı şaşırıyorsunuz pelit ağaçları..
Allah'ım Şanlı​ Devletimizi Şanlı Bayrağımızı her daim muzaffer eylesin.Yüce Türk Milletinin yar ve yardımcısı olsun.Katil pkk pyd katliyamlar ile işgal ettiği topraklarda döktüğü kanlara boğulacaktır.
komutanımı seviyor ve destekliyorum.bu ülkede vatansever ,milliyetçi kaç tane güvenlik uzmanı var?
1990 yıllarda pkk silahlandiran görüntüde abd arkasında silah şirketleri bunlarda çoğu yahudi tuccarlardir. Gelen hükümetlerin bilmiyormuş gibi davranması ilginç
Bu adami haber yapmaya bile degmez, guvenlik uzmaniymis. O kadra uzmansan hadi cepheye. Habire gaz veriyor. Savas yokken de Ak parti yagciligi yapiyordu. Bakan yapmazlar heveslenme
biz türküz zoru başarırız imkansız birz zaman alır ama onuda başarırız ALLAH TÜRK ordusunu korusun...
abd nin bize yaptığını biz de onlara yapsak..mesela abd nin meksika sınırına el kaide ve deaş militanlarını yerleştirsek, 4000 tır da silah ve mühimmat versek ve abd ye de "" sınır güvenliği için yapıyoruz "" desek , abd buna nasıl bir tepki verir...ikiz kulelerini indiren, canlı bombalarla bir sürü insan öldüren bu örgütleri sınırında ister mi..elbette istemez..peki bizim asker polisimizi kahpece şehit eden, binlerce sivil vatandaşımızı katleden bu şerefsiz köpeklere bizim ılımlı yaklaşmamızı niçin bizden istiyor ve bekliyor..
72 değil 172 uçak da olsaa aynı anda bile hareket ederler. uçak kalkmadan önce yapacağı görev kordinatlar yakıt miktarı gideceği döneceği en az 10 yer kasettine yüklenir her pilot sadece verilen görevi yapar.bizim pilotlar ve bakım personeli her yıl bunu en az 3 defa tatbikatını uçakla ve istedikleri kadarda similatorlerde yaparlar.3 4 bin saatlik uçuşları var.bu günlere hazırlanıyorlar. natonun bence abd den sonra en kuvetli hava kuvetleriyiz.allah hiçbir askerimize acı sızı vermesin .
Operasyonun adını bizi hiç düşünmeden koymuşlar, Zeytin Dalı yerine Erik Dalı (Gevrektir) olaydı da az oynayaydık... ;)
Operasyonun adını bizi hiç düşünmeden koymuşlar, Zeytin Dalı yerine Erik Dalı Gevrektir olaydı da az oynayaydık... ;)
stratejik olarak ruslara samandagı körfezinde yeni donanmaları için üs yeri tahsis etmek amerikanın suriyedekİ ypg hamlesini boşa cıkaracaktır böylece ruslar türkiye ile nişanlanmış olacak savunma,enerji,finans,esad bagımlılığı,turizm,terör sorunu ,hatta domates sorunu bile ortadan orta vadede kalkacaktır.
bence asıl marifet hava harekatı yapmadan oraları ele geçirebilmektir..karşınızda rus ordusu yok..basit bir örgüt var..bu örgüte kaybedersek rezil oluruz..sıkıntı büyük
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