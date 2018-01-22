Mete Yarar'dan olay yaratacak Afrin iddiası: Bir sürü ajan var!

Son Güncelleme 7 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 22.01.2018 09:40 |7 dakika önce

Afrin operasyonuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Mete Yarar, "PYD içerisinde yüzlerce DEAŞ’lı olabilir. PYD içinde yabancı ülke vatandaşları da var. Bir kısmı eski asker, özel birliklerde yetiştirilmiş. Bir sürü ajan var, parayla tutulmuş eğitim için getirilmiş insanlar, danışmanlar var. Coğrafya o kadar kirletildi ki temizlemeye çalışan bir tek Türkiye var" dedi.

Güvenlik uzmanı Mete Yarar, Star Gazetesi'den Fadime Özkan'ın sorularını yanıtladı. İşte Mete Yarar'ın Afrin operasyonuyla ilgili verdiği önemli bilgiler... PKK-PYD TEREYAĞINDAN KIL ÇEKER GİBİ TEMİZLENECEK "Afrin operasyonu nasıl olacak?" sorusunu yanıtlayan Yarar, dar ve çevrelenmiş bölgeler nedeniyle operasyonda 'askerin ayak basmadan temizlik yapacağını' söyledi. Yarar, "Özel kuvvet personeliyle ve zaman zaman da istihbarat yoğunluklu operasyonla. Siville terörist ayrılacak. Bir ev düşünün şehrin içinde ve tamamen cephanelik. Nasıl uçurabilirsiniz havaya? Bütün mahalle ayakta kalır ama o ev aşağıya iner, onun bir tekniği var, tereyağından kıl çekmek gibidir. Bu yüzden daha ince, nokta nokta çalışacaklar. O yüzden de iş uzayacak. Nereden baksanız bölgede 400 bin insan yaşıyor çünkü" dedi. "AFRİN, PKK İÇİN ÖNEMLİ BİR LOJİSTİK MERKEZ" Afrin operasyonunun önemi hakkında değerlendirmelerde bulunan Yarar, "Afrin önceden de önemliydi. 90’larda PKK Kandil’e yerleşmemişken, ABD Çekiç Güç’le PKK’ya şemsiye sağlamamışken Beka vadisinde eğitim alıyor, Amanoslar üzerindeki bağlantı yerlerine geçiyorlardı. İlk güzergahları Afrin’di. Siyasi anlamda destek aldıkları yerlerden birisi Afrin’di. O dönem bir müddet bölgede görev yaptım. Türkiye’de öldürülen teröristlerin nasıl defnedildiğini dürbünlerle izlerdik. PKK’da Suriye kökenliler yüzde 30 civarındadır. Çoğunluğu da Afrin’dendir. Afrin PKK için önemli bir lojistik merkez. Militan anlamında da öyle. Amanosların ve Suriye’ye kadar olan alının güvenliğini sağlamak istiyorsanız Afrin’de PKK olmamalı." ifadesini kullandı.

Afrin operasyonunda neler oluyor? Zeytin Dalı Harekatında son dakika gelişmeler "AFRİN'DE DİNİ LİDERLERİ ÖLDÜRDÜLER" - PKK’nın Afrin’i ilk gasp ettiği tarih 2012 miydi? 2012 yılından beri PKK'nın Afrin'de yerleşik vaziyette olduğunu belirten Yarar, Afrin'in bölgedeki aşiret ve dini liderlerinin öldürüldükleri yer olduğunu söyledi. Yarar, Afrin'den sonra Kamışlı'nın önemli olduğunu belirterek "İlk isyan girişimlerine başladıkları yer Kamışlı ve Afrin’dir" dedi. "PKK DOPİNG YAPAN SPORCU GİBİ" PKK'nın ABD'den destek aldığını belirten Yarar, "Organik olmayan bir PKK var. Doping yapan sporcu gibi. Doğal sürecin dışında popüler edilmiş, silahlandırılmış, güçlü gösterilmeye çalışan bir örgüt. Ama biz şişirildiğini biliyoruz. İlk karşılaşmalar Münbiç operasyonunda, el-Bab’da oldu. O dönemde de silahlandırılmıştı PKK" dedi. Nagehan Alçı: Barzani, PYD'dense Türkiye'nin Afrin'de galip gelmesini tercih eder... Mete Yarar, Afrin operasyonuyla ilgili sorulan sorulara şöyle yanıt verdi: "TÜRKİYE'NİN SABRINI ÖLÇMEYE ÇALIŞACAKLAR" - Nasıldı karşılaşma? 10 saniye bile direnemediler. Bugün de çok fazla direneceklerini düşünmüyorum. Ama bir asker kaybı bile Türkiye için önemli. Bu yüzden süreci uzatmaya, içerde tartışmayı yükseltip Türkiye’nin sabrını ölçmeye çalışacaklar. Ezici çoğunluk Afrin operasyonu yapılsın diyor. Kobane zamanındaki gibi ses yükseltmeye çalışanlar da olacaktır ama ben Mardin’de Diyarbakır’da olay beklemiyorum.

"KAOS İSTEYENLER OLACAKTIR" - Batı şehirlerinde mi bekliyorsunuz? Kaos isteyenler olacaktır. Etnik, mezhepsel bir kimlik vermiyorum. Son yaşananlara baktığımda çok üzülüyorum. Yaşadığımız vatanın bir bütün olduğunu unuttuğumuz oluyor. Siyaseten bir kişiyi aşağıya çekebilirsiniz ama vatanı aşağıya çektiğinizde kendi zemininizi aşağıya çekiyorsunuz. Tayyip Bey üzerinden vatanı da aşağıya çekmeye çalışıyorlar. Ben bu kadar bel altı vuruşların olduğu bir dönem hatırlamıyorum. Türkiye’yi yıpratmayı tercih ettiğinizde bunun adı başkadır. Afrin operasyonunda teröristleri şoka uğratan taktik! "VATAN HAİNLİĞİDİR BU!" - Bunun adı nedir? Vatan hainliği! Çünkü bu iş uzadığında ölecek olanlar, bizim evlatlarımız, arkadaşlarımız, bizim için görev yapan insanlar. Kayıplarımız bizim kayıplarımız. Afrin bölgesine PKK geldikten sonra bölgeyi terk eden Kürt, Arap ve Türkmenlerin sayısı 250 bin. PKK Kürtleri temsil ediyorsa neden Kürtler geri dönmüyor? Kobani’den Türkiye’ye 300 bin mülteci geldi ve PYD yönetimindeki Kobani’ye dönmedi. Barzani’ye sığınan Kürtler de dönmedi geri. Türkiye Fırat Kalkanı’nı yapınca bölgede nüfus 10 kat arttı. Çünkü PKK bölgede etnik süpürme yapıyor. Kendisinden olmayan Kürtler, Araplar ve Türkmenlerin bölgede yaşamasına müsaade etmiyor. Türkiye Afrin’e huzur götürecek.

"EZİCİ VE YIKICI ÜSTÜNÜZ" - PKK dopingliyse askeri olarak zayıf mı yani? Kendisini çok hormonlu görebilir ama Türk Silahlı Kuvvetleriyle karşılaştırılamaz. Barzani kendisini en güçlü hissettiği dönemde 12 saat direnebildi. Bu iş öyle kolay değil. Eline silah verdiğinizde, üç aylık eğitimle bir yerden bir yere gelemezsiniz. Türk ordusunun gerçekten söylüyorum; ezici ve yıkıcı bir üstünlüğü var. Bunu PKK için değil herhangi bir bölgesel ülke ile ilgili de söylüyorum. Abdulkadir Selvi yazdı! İşte Afrin operasyonunun kodları "TIRAŞLI DEAŞ, PKK SAFLARINDA" - DEAŞ aniden buharlaştırıldı. Bir kısmı ABD talimatı PYD eliyle Rakka’dan güvenli şekilde çıkarıldı. DEAŞ’ın kılık değiştiren bir yapı olduğunu da biliyoruz, nasıl ortaya çıktığını da. Bu açıdan DEAŞ’lıları tıraş edilmiş olarak PYD’lilerin arasında karşımızda görme ihtimalimiz var mı Afrin’de? Var! Net sordunuz net cevaplıyorum. PYD-DEAŞ ilk defa işbirliği yapmadı. Rakka operasyonu sırasında DEAŞ PYD’lilerin arabasıyla taşındı. Deyrizor’a götürüldüler. Deyrizor DEAŞ, PYD adına Esad ve Rus güçlerine saldırdı. Bugün farklı bir şey olacağını beklemeyin. PYD içerisinde yüzlerce DEAŞ’lı olabilir. PYD içinde yabancı ülke vatandaşları da var. Bir kısmı eski asker, özel birliklerde yetiştirilmiş. Bir sürü ajan var, parayla tutulmuş eğitim için getirilmiş insanlar, danışmanlar var. Coğrafya o kadar kirletildi ki temizlemeye çalışan bir tek Türkiye var. Türkiye’ye bu kadar laf söylenmesine inanın bazen dayanamıyorum.