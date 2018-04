’Meteler’ filminin çekimine yarın başlanacak

Senaryosunu Burak Akyol’un yazdığı ve yapımcılığını Salih Aksu ile Neslihan Boz’un üstlendiği, milli yapım silahların kullanılacağı ’Meteler’ isimli sinema filminin çekimlerine yarın başlanacak.

Çekimler öncesi İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu’nda filmin tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıda ilk olarak filmin konusu hakkında bilgiler veren Basın Danışmanı Can Çağatay Yetik, filmde Türk askerinin kahramanlıklarının anlatılacağını söyledi. Yetik, "Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz ciddi ve büyük bir beka mücadelesi içerisindedir. Bu mücadele içerisinde bizler de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aziz milletimizin, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, askerimizin, polisimizin her daim yanındayız. Bizler, en iyi bildiğimiz işle sanatımızla, sinemamızla bu mücadeleye destek veriyoruz. Bizim en büyük silahımız sanatımız, yaptığımız sinemamız olacak. İnşallah çok yakın bir zaman diliminde vatandaşlarımızla, asil milletimizle vizyonda buluşturmayı hedeflediğimiz ‘Meteler’ sinema filmimiz şanlı Türk askerimizin kahramanlıklarını anlatan bir sinema filmi. Bu filmin bir özelliği var, o da filmimiz hem çekim tekniği olarak hem de duygu bazında tüm izleyenleri bizatihi cephede Mehmetçiğimizle omuz omuzaymış gibi o duyguya ulaştıracak niteliktedir" dedi.

Filmin senarist ve aynı zamanda yönetmenliğini yapan Burak Akyol ise, şimdiye kadar gerçek anlamda Mehmetçiğin anlatılamadığını, Meteler filmiyle izleyiciye askerin yanında mücadele verircesine bir duygu yaşatmaya çalışacaklarını söyledi. Akyol, "Komedi filmi çekebilirdik ama bizim bir derdimiz var. Bu derdimiz de şu an Afrin’de olsun, Şemdinli’de olsun, İdlib’de olsun Mehmetçiğimizin yanında nasıl olabiliriz? Filmimizi kaleme aldık ve çok şükür istediğimiz kıvama ulaştı, bitirdik ve tamamlayarak çekim aşamasına geldik. Filmimizi tamamladıktan sonra izleyiciye şunu yansıtmak istiyoruz. Hepimiz evimizde oturuyoruz, üzülerek haberlerde izliyoruz ‘bugün 3 şehidimiz var’ haberini. Gerçekten üzülüyoruz. Henüz hiçbir filmde Mehmetçiğimizin, askerimizin neler yaşadığını gerçekten anlatamadık. Bu şekilde yola çıkarak bir farkındalık yaratmak, gerçekten askerimiz orada neler yaşıyor bizzat askerin yanında mücadele verircesine o duyguyu bir nebze de olsa yaşatmaya çalışacağız. Belki bundan sonra biraz daha askerimize, ordumuza farkındalıkla beraber biraz daha sahip çıkabiliriz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.