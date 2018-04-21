METEMDER’den MTSO Başkanı Kızıltan’a hayırlı olsun ziyareti

Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mezunları Derneği (METEMDER) yönetimi, geçtiğimiz günlerde Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanlığı’na seçilen Ayhan Kızıltan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
METEMDER Başkanı Hasan Arslan, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, yürütülen faaliyetlerden bahsederek, derneğin amacından ve şehirdeki mesleki okulların nelere ihtiyaç duyduklarından ve daha sonraki nesillere getireceği katkısından söz etti.
METEMDER yönetimi, Kızıltan’ın yanı sıra MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol’u da ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
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