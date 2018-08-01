Meteoroloji 5 günlük raporu yayınladı! İstanbul'dan Ardahan'a kadar devam edecek

Temmuz ayında havalar hem sıcak hem de yağmurlu geçti. Sel felaketlerinin yaşandığı temmuz ayının bitmesiyle birlikte Ağustos ayına hava durumu nasıl bir başlangıç yapacak sorusu merak ediliyor. Meteoroloji tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumuna baktığımız zaman Ağustos'un ilk günü yani bugün İstanbul başta olmak üzere Yalova, Bursa, Doğu Karadeniz ve Ege'nin iç kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise normal seviyede olacak.

CUMA GÜNÜ ETKİSİ ALTINA ALACAK



Perşembe günü yurdun birçok bölümünü terk edecek olan sağanak yağış cuma günü Kuzey'i etkisi altına alacak. İstanbul'dan başlayan sağanak yağış Ardahan'a kadar devam edecek. Doğu Anadolu da bu sağanak yağışın etkisi altında olacak.

5 GÜNLÜK TAHMİN HARİTASI







