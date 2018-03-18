Meteoroloji açıkladı! İstanbul'da hava nasıl olacak, yağmur kaç gün devam edecek?

İstanbul'da Meteoroloji'nin gün içinde uyardığı yağış akşam saatlerinde başladı. İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağışın ise kaç gün devam edeceği merak ediliyor.

SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR



Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Bursa, Aydın, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük ve Bartın çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'nın doğusu, İç Ege, Göller Yöresi, Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli olarak (30-60 km/saat), Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de zaman zaman fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

İŞTE İSTANBUL'UN 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ



İstanbul bu haftaya yağışlı başlayacak. Hava sıcaklıkları ortalama seyirde devam etse de salı günü gök gürültülü yağış bekleniyor. Meteoroloji'nin 5 günlük tahmin sayfasına göre İstanbul'da Güneş yüzünü çarşamba günü gösterecek.