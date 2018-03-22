Meteoroloji bu gece için uyarmıştı! NASA uydusu görüntüledi, Türkiye'ye geliyor

Bu geceye için Meteoroloji'de son dakika uyarısı geldi. Hava durumu tahmin raporlarına göre yaklaşan toz bulutunun bu gece akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Öte yandan NASA'nın TERRA-MODIS uyduları da bugün Türkiye'ye doğru taşınan tozlu havayı görüntüledi.
ÇAMUR YAĞACAK!
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının bu gece saatlerine kadar Marmara'da etkili olmaya devam edeceği belirtilmişti. Açıklamada, yaşanabilecek olumsuz şartlarda hava kalitesinin düşmesi, görüş mesafesinin azalması, yağış alan yerlerde ise çamur şeklinde yağış ve ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenmişti.
NASA GÖRÜNTÜLEDİ
Afrika üzerinden Türkiye'ye doğru taşınan tozlu hava, bugün NASA'nın TERRA-MODIS uydularınca da görüntülendi.
Öte yandan Marmara Denizi'nde dün gece saatlerinden bu yana etkili olan poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. Marmara Denizi’nde, hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ve tanker, rotaları Tekirdağ sahillerine çevrilerek demirlendi. Poyraz, balıkçıları da olumsuz etkilemeye devam ediyor. Dün ava çıkamayan tekneler, bugün de denize açılamadı. Meteoroloji yetkilileri ise poyrazın devam edeceğini belirterek, denize açılacakların dikkatli olması uyarısında bulundu.
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