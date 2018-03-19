Meteoroloji'den 4 ile kritik uyarı! İşte son hava durumu tahmini

İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da gece saatlerinden itibaren şiddetli fırtına bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nin doğusunda gece saatlerinden itibaren etkisini artırmaya başlayacak güney ve güneybatılı (lodos) yönlerden rüzgarın, yarın akşam saatlerine kadar İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da, kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde eseceği belirtildi.
İSTANBUL HAVA DURUMU RAPORU
Meteoroloji'den edinilen bilgilere göre, İstanbul bu haftayı yağışlı geçirecek. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenirken, Çarşamba günü hariç diğer günlerde şiddetli yağış yağış bekleniyor. Meteoroloji'nin 5 günlük tahmin sayfasına göre, İstanbul'da Güneş yüzünü sadece Çarşamba günü gösterecek.
SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Bursa, Aydın, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük ve Bartın çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'nın doğusu, İç Ege, Göller Yöresi, Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli olarak (30-60 km/saat), Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de zaman zaman fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
İngiltere'den Afrin'e gitti! Terör örgütü öldürüldüğünü duyurdu
ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı
Çiftlik Bank’ta FETÖ şüphesi!
Uçakta öyle bir şey unuttu ki...
Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!
Baba Vanga 2018 kehanetlerine bir yenisi daha eklendi
Katliam gibi kaza!
AK Parti Kongresi'nde kavga!
Okuyucu Yorumları 0 yorum