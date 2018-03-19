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Meteoroloji'den 4 ile kritik uyarı! İşte son hava durumu tahmini

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 14:52 | Son Güncelleme

Günlerdir güneşli havanın etkisi altında olan İstanbul soğuk hava dalgasına girdi. Meteoroloji'nin yayınladığı son hava durumu tahminine göre; Gece saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı görülecek. İşte 19 Mart İstanbul hava durumu ile ilgili son dakika bilgiler...

Meteoroloji'den 4 ile kritik uyarı! İşte son hava durumu tahmini

İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da gece saatlerinden itibaren şiddetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nin doğusunda gece saatlerinden itibaren etkisini artırmaya başlayacak güney ve güneybatılı (lodos) yönlerden rüzgarın, yarın akşam saatlerine kadar İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da, kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde eseceği belirtildi.

İSTANBUL HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji'den edinilen bilgilere göre, İstanbul bu haftayı yağışlı geçirecek. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenirken, Çarşamba günü hariç diğer günlerde şiddetli yağış yağış bekleniyor. Meteoroloji'nin 5 günlük tahmin sayfasına göre, İstanbul'da Güneş yüzünü sadece Çarşamba günü gösterecek.

SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Bursa, Aydın, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük ve Bartın çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'nın doğusu, İç Ege, Göller Yöresi, Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli olarak (30-60 km/saat), Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de zaman zaman fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

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