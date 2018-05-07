Meteoroloji'den 5 il için yağış uyarısı

Kastamonu, Karabük, Bolu, Düzce ve Bilecik çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kastamonu, Karabük ve Bolu çevrelerinde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.
Düzce ve Bilecik çevrelerinde ise devam eden yağışların gece saatlerinden itibaren etkisini arttırarak kuvvetli olacağı ifade edildi.
Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.
(AA)
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