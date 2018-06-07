Meteoroloji'den Ankara için kuvvetli yağış uyarısı: Su baskınına dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere ve radar analizlerine göre Ankara yeni bir şiddetli yağış geçişi altında kalacak.

METREKAREYE 25 KİLOGRAM YAĞIŞ BEKLENİYOR

MGM'den yapılan açıklamada; bugün 18:00-20:00 saatleri arasında Ankara il merkezi ve çevresinde yerel olarak kuvvetli (10-25 Kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

SU BASKINLARINA DİKKAT

Ayrıca meteoroloji, meydana gelebilecek su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yaptı.

