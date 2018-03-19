Meteoroloji'den bir yeni fırtına uyarısı daha! Şiddetini yükselttiler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Bu gece saatlerinden itibaren ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde etkisini artırmaya başlayacak olan güney ve güneybatılı (lodos) yönlerden rüzgârın, yarın (salı) akşam saatlerine kadar Marmara’nın güney ve doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Bilecik), İç Ege ve Göller Yöresi (Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Isparta), İç Anadolu’nun batısı (Ankara, Eskişehir, Konya) ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük ve Kastamonu) kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."