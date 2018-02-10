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Meteoroloji'den çok önemli uyarı! Saat verdiler

GÜNCEL HABERLERİ | 10.02.2018 13:28 | Son Güncelleme

Meteoroloji'nin son dakika açıklamasında, Marmara Bölgesi için öğleden sonra aralıklı yağış uyarısında bulunuldu. İşte o kritik saat...

Meteoroloji'den çok önemli uyarı! Saat verdiler

Marmara Bölgesi'nde öğleden sonra aralıklı sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklar, mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredecek.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması beklenen bölgenin öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bölgenin güney ile doğusunda pus ve yer yer sis hadisesi beklenirken rüzgarın doğu ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği öngörülüyor.

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Meteoroloji Marmara Bölgesi sağanak yağış istanbul hava durumu

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
İşte o kritik saat kaç???
bi sussanız kar da yağacak yağmur da..
Aralıklı yağışın neresi kritik onu çözemedim.
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