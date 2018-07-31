Meteoroloji'den Eskişehir, Bilecik ve Kütahya için son dakika sel uyarısı!

Meteoroloji'den 3 il için kritik sel uyarısı geldi. Meteoroloji'den yapılan açıklamada,
'Sayısal Tahmin Modellerinin yağış tahminleri, MGM'nin yaptığı analizler, gerçekleşen yağışlar ve RADAR'dan elde edilen son görüntüler dikkate alındığında önümüzdeki 4 saat içerisinde Eskişehir'in Mihaliççık, Sivrihisar ve Seyitgazi, Kütahya Merkez ve Bilecik Merkez ve Söğüt ilçelerinde ani taşkın riski bulunmaktadır.
Dere yatağında bulunan köprü ve menfez çevrelerinde meydana gelebilecek taşkınlara karşı ilgili kurum, kuruluşlar ve vatandaşlarımızın hazırlıklı ve dikkatli olması önem arz etmektedir.' ifadeleri kullanıldı.
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