Meteoroloji'den haftasonu için kritik hava durumu uyarısı

Geçtiğimiz günlerde ciddi sıcaklıklarla geçirdiğimiz kış, yavaş yavaş mevsim normallerine dönmeye başladı. Bu hafta sonuna Türkiye’nin büyük bölümü bulutlu bir havayla girerken, bazı bölgelerde yerel olarak yağışlar görülecek. Pazar günü ise yurdun yarısının yağmur ve kar yağışının etkisi altında olması bekleniyor, yurdun diğer yarısı ise ılık ve güneşli bir pazar günü geçirecek.
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Hafta sonu yurdun geneli bulutlu olurken, pazar günü batı kesimler bir günlüğüne güneş hasretini giderecek. Yeni hafta ise yağışlarla başlayacak, yeni haftanın ilerleyen günlerinde Akdeniz kıyılarında yoğun yağışlar bekleniyor.
GÜNÜN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Batı Akdeniz ile İstanbul’un Anadolu yakası, Balıkesir’in kuzeyi, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Aydın, Denizli, Muğla, Afyon, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyıları ile Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Antalya’nın batı ilçelerinde(Kaş, Kale, Finike, Elmalı, Kumluca, Kemer, Korkuteli) kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli(30-75 km/metrekare) olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı meydana geleceği tahmin ediliyor.
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