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Meteoroloji'den iki ilçe için 'ani taşkın' uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 10:01 | Son Güncelleme

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, Samsun'un Terme ve Ordu'nun Ünye ilçelerinde etkili olacak yağış nedeniyle ani taşkın riski bulunduğu belirtildi. Ünye'de etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu.

Meteoroloji'den iki ilçe için 'ani taşkın' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Samsun'un Terme ve Ordu'nun Ünye ilçelerinde ani taşkın riski bulunduğu belirtildi.

Meteoroloji'den yapılan açıklama şöyle:

"Son gerçekleşen yağışlar ve radardan elde edilen son görüntüler dikkate alındığında önümüzdeki saatlerde Samsun'un Terme ve Ordu'nun Ünye ilçelerinde ani taşkın riski bulunmaktadır. Dere yatağında bulunan köprü ve menfez çevrelerinde meydana gelebilecek taşkınlara karşı ilgili kurum, kuruluşlar ve vatandaşlarımızın hazırlıklı ve dikkatli olması önem arz etmektedir."

ÜNYE'DE SU BASKINLARI

Ordu'nun Ünye ilçesindeki etkili olan sağanak yağmur su baskınlarına neden oldu. Sokaklar ve caddeler biriken yağmur sularıyla kaplandı. Ünye ilçesinde bu gece saat 03.00 sıralarında başlayan sağanak yağmur yaklaşık 6 saat aralıksız devam etti. Şiddetli sağanak yağmur Çınarlık, Bayramca, Fevzi Çakmak ve Liseler mahallelerinde etkili oldu. Bu bölgelerde bazı ev ve işyerlerinde su baskınları meydana geldi. sokaklar ve caddelerde biriken yağmur suları ise ulaşımda aksamalara neden oldu. Tabakhane Deresi'nin su seviyesinin yükselmesi ise korkuya neden oldu. Yuvasını su basan bir sokak köpeğinin ise yavrularını ağzıyla taşıyarak başka bir yere götürmesi ise dikkat çekti.

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Öte yandan Meteoroloji tarafından bugün Samsun'un Terme ve Ordu'nun Ünye ilçelerinde için ani taşkın riski bulunduğu belirtilerek uyarı yapıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Samsun ordu Ünye Terme Meteoroloji ani taşkın

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