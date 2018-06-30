Meteoroloji'den İstanbul hava durumu ile ilgili son dakika açıklama

İstanbul hava durumu ile ilgili Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre bugün yine sağanak yağış bekleniyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Aydın, Muğla, Antalya, Osmaniye ve Çankırı çevreleri ile Doğu Toroslar'ın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL HAVA DURUMU BİLGİLERİ
Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 30
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
İzmir: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
Antalya: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 28
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36
Marmara Bölgesi genelinde, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında olacak.
Parçalı ve yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı bölge genelinde yerel olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Yağışların öğle saatlerinde Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın doğusu, Edirne'nin kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olacağı, rüzgarın batı ve güneybatı (lodos) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı bölgelerde kuvvetli yağış beklendiğinden oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
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