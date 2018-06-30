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Meteoroloji'den İstanbul hava durumu ile ilgili son dakika açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 10:03 | Son Güncelleme

İstanbul'da bugün hava nasıl olacak sorusu yanıt buldu. Meteoroloji'den İstanbul hava durumu ile ilgili bir son dakika uyarısı geldi. Son gelen hava durumu verilerine göre bugün İstanbul'da öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte İstanbul başta olmak üzere il il hava durumu bilgileri...

Meteoroloji'den İstanbul hava durumu ile ilgili son dakika açıklama

İstanbul hava durumu ile ilgili Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre bugün yine sağanak yağış bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Aydın, Muğla, Antalya, Osmaniye ve Çankırı çevreleri ile Doğu Toroslar'ın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU BİLGİLERİ

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 30

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İzmir: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Antalya: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 28

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36

Marmara Bölgesi genelinde, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında olacak.

Parçalı ve yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı bölge genelinde yerel olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların öğle saatlerinde Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın doğusu, Edirne'nin kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olacağı, rüzgarın batı ve güneybatı (lodos) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı bölgelerde kuvvetli yağış beklendiğinden oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Kaç gündür yağmur dolu yağacak diyorsunuz ama ortada birşey yok. Maalesef devletin tüm kurumlarına liyakatten uzak mülakatla adam alırsan olacağı budur. Eskiden en güvenilir kurumların başında meteoroloji gelirdi şimdi durumu içler acısı. Acaba orayada ilahiyatçileri mi atadılar. İşi bilimsel boyutunu bırakıp, üç harflilerle mi temas kurup hava durumunu veriyorlar. Galiba üç harflilerde bunları kandırıyor. Maalesef devlette ahlâk, liyakat çökmüş durumda. Yazık ettiler ülkeye ve çocuklarımıza. En az 100 sene geriye gittik. Ahlâk adalet çöktükten sonra her tarafa yol köprü yapsan ne olacak...
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