Meteoroloji'den İstanbul hava durumu uyarısı! İstanbul'da kar ne zamana kadar yağacak?

Meteoroloji, İstanbul hava durumuna ilişkin bir uyarı daha yaptı. Son hava durumu tahminlerine göre, İstanbul'da kar yağışı bugün de devam edecek. Yarından itibaren kar yağışı yerini yağmura bırakacak ve hava sıcaklığı 7-8 derece artacak. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere hava sıcaklığı nasıl olacak? Yurdun genelinde kar yağışı ne zamana kadar sürecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu tahminleri ve son dakika haberler mynet.com'da. İSTANBUL HAVA DURUMU - 5 GÜNLÜK



İstanbul'da hava sıcaklığının bugün en yüksek 3, en düşük ise -2 ila -5 derece olması bekleniyor. İstanbul'da kar yağışı ise bugün de devam edecek, yarın ise yerini yağışlı havaya bırakacak. Bugün hava sıcaklığı derecede azalacak ve sıfırın altında 2 ila 5 derecelere kadar düşecek. Meteoroloji, başta ulaşım olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini duyurdu. İstanbul’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı Taksim Meydanı’nda etkisini artırdı. Zaman zaman etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’ait kar küreme araçları Taksim Meydanı’nda kar yağışı nedeniyle hazır bekletildi, kar yağışının gece saatlerinde etkisini artırdı.

METEOROLOJİ HAVA DURUMU RAPORU



Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu ( İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Balıkesir'in kuzeyi ), Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Osmaniye ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. HAVA SICAKLIĞI



Kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede (8 ila 12 derece) azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor. Rüzgarda ise genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. UYARILAR



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (Ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Bitlis çevrelerinde beklenen kar yağışının akşam saatlerinden sonra yoğun olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (Ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, zirai don olayı vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. ZİRAİ DON UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde Trakya, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli, Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif ve orta şiddette zirai don olayı beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. İL İL HAVA DURUMU RAPORU



MARMARA



Parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevreleri ile Balıkesir'in kuzeyinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BİLECİK °C, 3°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı BURSA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu ÇANAKKALE °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu ISTANBUL °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı EGE



Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. A.KARAHISAR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu AYDIN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu IZMIR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu KUTAHYA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu AKDENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Osmaniye çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. ADANA °C, 19°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı, zamanla az bulutlu HATAY °C, 16°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı ISPARTA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu İÇ ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. ANKARA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu ESKISEHIR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu KONYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu NIGDE °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı BATI KARADENİZ



Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerinde sabah saatlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice ( 30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. BOLU °C, -1°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı KARABUK °C, 0°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı SİNOP °C, 3°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı ZONGULDAK °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; karla karışık yağmur ve kar, sabah saatlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olmak üzere Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; sabah saatlerinde Orta Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. GIRESUN °C, 4°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu SAMSUN °C, 3°C

Çok bulutlu aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı TOKAT °C, 5°C

Çok bulutlu aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı TRABZON °C, 5°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu DOĞU ANADOLU



Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Bitlis çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. ELAZIG °C, 11°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu, öğleden sonra yağmurlu