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Meteoroloji'den İstanbul hava durumu uyarısı! İstanbul'da kar ne zamana kadar yağacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2018 08:22 | Son Güncelleme

İstanbul'da kar yağışı ne zamana kadar sürecek? İstanbul hava durumu raporuna ilişkin son bilgiler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. 1 Mart 2018 Perşembe günü İstanbul hava durumu raporuna göre, bu akşamdan itibaren kar yağışı İstanbul'u terk edecek, yarın ise hava sıcaklığı artacak. 5 Mart Pazartesi'ne kadar ise yağışlı hava devam edecek. Meteoroloji'nin geçtiği son bilgiler ve İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere diğer illerin hava durumu tahminleri haberimizde.

Meteoroloji, İstanbul hava durumuna ilişkin bir uyarı daha yaptı. Son hava durumu tahminlerine göre, İstanbul'da kar yağışı bugün de devam edecek. Yarından itibaren kar yağışı yerini yağmura bırakacak ve hava sıcaklığı 7-8 derece artacak. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere hava sıcaklığı nasıl olacak? Yurdun genelinde kar yağışı ne zamana kadar sürecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu tahminleri ve son dakika haberler mynet.com'da.

İSTANBUL HAVA DURUMU - 5 GÜNLÜK

İstanbul'da hava sıcaklığının bugün en yüksek 3, en düşük ise -2 ila -5 derece olması bekleniyor. İstanbul'da kar yağışı ise bugün de devam edecek, yarın ise yerini yağışlı havaya bırakacak. Bugün hava sıcaklığı derecede azalacak ve sıfırın altında 2 ila 5 derecelere kadar düşecek. Meteoroloji, başta ulaşım olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini duyurdu.

Meteoroloji'den-İstanbul-hava-durumu-uyarısı-İstanbul'da-kar-ne-zamana-kadar-yağacak

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı Taksim Meydanı’nda etkisini artırdı. Zaman zaman etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’ait kar küreme araçları Taksim Meydanı’nda kar yağışı nedeniyle hazır bekletildi, kar yağışının gece saatlerinde etkisini artırdı.

Meteoroloji'den-İstanbul-hava-durumu-uyarısı-İstanbul'da-kar-ne-zamana-kadar-yağacak1

METEOROLOJİ HAVA DURUMU RAPORU

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu ( İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Balıkesir'in kuzeyi ), Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Osmaniye ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede (8 ila 12 derece) azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor. Rüzgarda ise genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (Ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Bitlis çevrelerinde beklenen kar yağışının akşam saatlerinden sonra yoğun olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (Ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, zirai don olayı vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde Trakya, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli, Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif ve orta şiddette zirai don olayı beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İL İL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevreleri ile Balıkesir'in kuzeyinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BİLECİK °C, 3°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

BURSA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

ISTANBUL °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

AYDIN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

IZMIR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

KUTAHYA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Osmaniye çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 19°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C
Parçalı, zamanla az bulutlu

HATAY °C, 16°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKISEHIR °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

NIGDE °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerinde sabah saatlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice ( 30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, -1°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

KARABUK °C, 0°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

SİNOP °C, 3°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; karla karışık yağmur ve kar, sabah saatlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olmak üzere Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; sabah saatlerinde Orta Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

GIRESUN °C, 4°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 3°C
Çok bulutlu aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TOKAT °C, 5°C
Çok bulutlu aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 5°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Bitlis çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ELAZIG °C, 11°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu, öğleden sonra yağmurlu

ERZURUM °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 12°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu, öğleden sonra yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZIANTEP °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KILIS °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde itibaren aralıklı yağmurlu

DİĞER İLLERİN HAVA DURUMU RAPORUNA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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istanbul Meteoroloji hava durumu kar Ankara izmir

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
resmi çeken vatandaşin tarihten haberi yok galiba hala kendini şubat da sanıyor ????
araba üzerindeki tarih yanlıs olmus:)
arabanın üstüne yazılan tarih yanlış :)
Tarih 1 Şubat yazıyor. 1 mart mı? 1 şubat mı?
@naciozturk yoğun yağar mı
yoğun yağar mı
İstanbul"a kar geldi evet ama metorolojinin kopardığı gürültü kadar yine yağmadı..Meteoroloji yaptığı açıklamalarla boşuna telaş yaratıyor.Biraz daha ölçülü olmalılar...Kış aylarını yaşıyoruz..Yeterince kar da yağmalı ,yeterince yağmurda yağmalı .
Başlığa bakarmısınız abartmayı ne kadar seviyorsun mynet haber yap haber macera arama duyanda dışarıda tsunami var zannedecek
kedi götünü görmüş ciğer sanmış. ayrıca tarih 1 ay evvelki tarih. yalanınıza küfrediyorum.
YETER ARTIK KABAK TADI VERDİ,,, BIRAKINDA YAĞSIN KAR, YAĞINCA NE PANİK NE PANİK ... YAĞSA NE OLACAK SİBİRYA MI OLACAĞIZ BUZ ÇAĞIMI BAŞLAYACAK.. BU NE KORKU PANİK YETER ARTIK...
@karaman.m kar bıtt ı belkı ıst un doğusunda akşama dek hafıf serpıntı olur batı hava guneşli
mynet en sonunda yağdırdın karı :)))
bir de çorum için bu kadar kar haberi yapsanız
Of ne kar yağdı be,karda boğulduk..
Vatandaş arabasını mı sahiplenmiş Taksim diye. :) Tamam anladık taksi onun taksisi :))
vay arkadaş ne karmış bi türlü yağmadı. istanbula bi kar yağsa da tüm ülke olarak rahat etsek..
@yusuf_mentes kara ne gerek yağışlar duzelı ıse fark etmez ıstanbula yoğun kar yağsa ekonomı ve eğitime zarar uretım kısmen duruyor
Tarihi yanlış yazmış arabanın üstüne hangi akıllı yazdıysa, şirinlik abidesi :))
Çoban olamıcak adamlar meteoroloji uzmanı olmuş inanmayın bu dümencilere agzı olan konuşuyo
dışarı çıkmayalımmı la biz bu karın yagmasını yıllar oldu bekledik
mynet +18 gibi oldun bu ne ya
yaw he he :D
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