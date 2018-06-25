Meteoroloji'den İstanbul için kritik hava durumu tahmini! Sağanak yağış çok sert vuracak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurdumuzun kuzeybatı kesimlerinin yarın Orta Akdeniz ve Balkanlar üzerinden gelecek yeni bir yağışlı sistemin etkisine girmesi bekleniyor. Meteoroloji vatandaşları ani su basını, sel ve yıldırımlara karşı uyardı.
Meteoroloji'den alınan verilere göre yağışların yarın Trakya’da, Çarşamba günü İstanbul başta olmak üzere Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışlı sistemin hafta sonuna kadar ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde (Trakya, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz) etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.
Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara sebep olacağı tahmin edildiğinden, yetkililerin ve vatandaşlar dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarıldı.
Hava sıcaklıkların bu hafta boyunca iç ve doğu bölgelerimizde hissedilir derecede artacağı ve mevsim normallerinin 4-7 derece üzerinde seyredeceği, batı bölgelerimizde ise yağışa rağmen önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
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