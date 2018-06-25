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Meteoroloji'den İstanbul için kritik hava durumu tahmini! Sağanak yağış çok sert vuracak!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 19:10 | Son Güncelleme

Türkiye yeniden sağanak yağışın etkisi altına giriyor. Yarın Orta Akdeniz ve Balkanlar üzerinden gelecek yeni bir yağış dalgası Türkiye'yi etkisi altına alacak. Yağışların yarından itibaren Trakya Bölgesi ve İstanbul başta olmak üzere Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji ani sel, su baskını ve yıldırımlara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji'den İstanbul için kritik hava durumu tahmini! Sağanak yağış çok sert vuracak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurdumuzun kuzeybatı kesimlerinin yarın Orta Akdeniz ve Balkanlar üzerinden gelecek yeni bir yağışlı sistemin etkisine girmesi bekleniyor. Meteoroloji vatandaşları ani su basını, sel ve yıldırımlara karşı uyardı.

YAĞIŞLI HAVA HAFTASONUNA KADAR ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji'den alınan verilere göre yağışların yarın Trakya’da, Çarşamba günü İstanbul başta olmak üzere Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışlı sistemin hafta sonuna kadar ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde (Trakya, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz) etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

ANİ SEL, SU BASKINI VE YILDIRIMLARA KARŞI DİKKAT

Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara sebep olacağı tahmin edildiğinden, yetkililerin ve vatandaşlar dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarıldı.

HAVA SICAKLIKLARI HİSSEDİLİR DERECEDE ARTACAK

Hava sıcaklıkların bu hafta boyunca iç ve doğu bölgelerimizde hissedilir derecede artacağı ve mevsim normallerinin 4-7 derece üzerinde seyredeceği, batı bölgelerimizde ise yağışa rağmen önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

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