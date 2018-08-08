Meteoroloji'den İstanbul için son dakika dikkat çeken tahmin

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz kıyı kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Çanakkale, Yalova, Yozgat ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.), Ordu, Giresun, Rize çevreleri ile Samsun'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli ve yer yer aşırı şekilde (75 mm ve üzeri/m2.) olması bekleniyor.

MARMARA VE EGE'DE KUVVETLİ RÜZGAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurdun kuzeydoğusunda 2 ila 6 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: