HABER

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! (25 Temmuz hava durumu)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 14:21 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahmininde, İstanbul'un Silivri, Çatalca, Büyükçekmece ve Arnavutköy ilçeleri için sel ve su baskını uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için bir son dakika uyarısı geldi. Yapılan uyarıda İstanbul'un 4 ilçesine dikkat çekildi.

Yapılan açıklama şöyle:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Tahmin Merkezinde yapılan son değerlendirmeler ve radar verilerine göre; bugün (25.07.2018) saat 16:00 TSİ'ye kadar İstanbul'un Avrupa yakasının batısında (Silivri, Çatalca, Büyükçekmece, Arnavutköy) beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kısa sürede ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar meydana getirebileceği tahmin edildiğinden vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir."

Öte yandan İstanbul'da iki gündür etkili olan yağmur bugün de aralıklarla etkili olurken, Taksim'de bulunan vatandaşlar ıslanmamak için saçak altlarına sığındı. Yağmura hazırlıklı olanlar şemsiyeleri ile ilerledi.

PARTNERYavrusu çaresizce baktı! Aslanları çaresizce izledi, sonra...Yavrusu çaresizce baktı! Aslanları çaresizce izledi, sonra...
Sayısal Loto sonuçları 25 Temmuz: 4 devirli ikramiye için çekilecek! (MPİ canlı çekiliş)Sayısal Loto sonuçları 25 Temmuz: 4 devirli ikramiye için çekilecek! (MPİ canlı çekiliş)
Ünlü astrolog Sayarı'ya büyük şok! Kardeşi şikayetçi olduÜnlü astrolog Sayarı'ya büyük şok! Kardeşi şikayetçi oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji hava durumu istanbul Silivri Büyükçekmece Arnavutköy

En Çok Okunan Haberler

Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz intihar girişiminde bulundu! Hadise cephesinden açıklama

Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz intihar girişiminde bulundu! Hadise cephesinden açıklama

Eskort kızla ilişkiye girdi, 'memnun kalmadım' diye parasını geri aldı!

Eskort kızla ilişkiye girdi, 'memnun kalmadım' diye parasını geri aldı!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Rafet El Roman fena yakalandı

Rafet El Roman fena yakalandı

Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi! İşte bedellide son durum

Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi! İşte bedellide son durum

Yunanistan'daki yangın felaketi için kan donduran yorumlar! Sosyal medya ayağa kalktı

Yunanistan'daki yangın felaketi için kan donduran yorumlar! Sosyal medya ayağa kalktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bedelli askerlikte tarih değişti!

Bedelli askerlikte tarih değişti!

Sayısal Loto sonuçları 25 Temmuz: 4 devirli ikramiye için çekilecek! (MPİ canlı çekiliş)

Sayısal Loto sonuçları 25 Temmuz: 4 devirli ikramiye için çekilecek! (MPİ canlı çekiliş)

Ünlü astrolog Sayarı'ya büyük şok! Kardeşi şikayetçi oldu

Ünlü astrolog Sayarı'ya büyük şok! Kardeşi şikayetçi oldu

Engelli kıza istismar! Rezalet ailesine anlatınca ortaya çıktı

Engelli kıza istismar! Rezalet ailesine anlatınca ortaya çıktı

ODTÜ'lü öğrencinin isteğine rektörden ilginç yanıt!

ODTÜ'lü öğrencinin isteğine rektörden ilginç yanıt!

Yaylada dehşet! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yaylada dehşet! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.