Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı (27.06.2018 hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara ve Kıyı Ege ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara' nın batısı ve Kıyı Ege ile İstanbul çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım düşmesi, yağış anında ani kuvvetli rüzgar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YAĞIŞ BAŞLADI



Meteoroloji'nin son verilerine göre, İstanbul'da yerel olarak etkili olması beklenen yağış bazı bölgelerde başladı.

EDİRNE VE TEKİRDAĞ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI



Edirne ve Tekirdağ için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Edirne ve çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın saat 10.00'a kadar il genelinde yer yer kuvvetli olacağı belirtildi.