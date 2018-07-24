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Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Yağışlar ne kadar sürecek?

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 07:24 | Son Güncelleme

İstanbul'da 24 Temmuz hava durumu... İstanbul'da gece boyunca etkili olan gök gürültülü sağanak yağış bugün de devam edecek mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bu sorulara ilişkin son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada, yağışların bugün, 06:00 ile 18:00 arasında devam etmesinin beklendiği belirtildi. İşte son hava durumu tahmini...

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; bugün 06.00-18.00 saatleri arasında İstanbul genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiği duyuruldu.

Yer yer kuvvetli yağışlara karşı vatandaşların hazırlıklı olmaları istenirken, ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği uyarısında bulunuldu.

SAĞANAK HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

İstanbul'da gece saatlerinde başlayarak sabaha kadar devam eden sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Sürücüler göle dönen yollarda zor anlar yaşarken, bazı vatandaşlar ise yağmura hazırlıksız yakalandı.

Saat 04.00 sıralarında etkisini artıran gök gürültülü sağanak yağış, İstanbul'un birçok noktasında görüldü. Yaklaşık 20 dakika süren yağmur mega kentte hayatı olumsuz etkiledi. Sürücüler göle dönen yollarda zor anlar yaşarken, bazı vatandaşlar ise yağmura hazırlıksız yakalandı. Şimşekler ise gece boyunca şehri aydınlattı.

İstanbul genelindeki yağmur aralıklarla etkisini sürdürüyor.

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