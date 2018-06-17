Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı (17.06.2018 hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da bu akşam saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, il genelinde bugün öğle saatlerine kadar aralıklarla ve yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.
5 İL İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
Edirne, Kırklareli, Yalova, Kocaeli ve Sakarya için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yapılan son analiz ve meteorolojik radar görüntülerine göre Edirne ve Kırklareli'de kuvvetli, gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da havanın 2 saatlik periyotta kuvvetli, gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahminine yer verilen açıklamada, vatandaşlardan meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
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