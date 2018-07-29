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Meteoroloji'den İstanbullulara pazar uyarısı! (29 Temmuz Pazar hava durumu)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 09:45 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da bugün parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir gün bekleniyor. Yağışların özellikle öğle saatlerinden itibaren etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den İstanbullulara pazar uyarısı! (29 Temmuz Pazar hava durumu)

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye çevreleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetlice (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu 31

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 33

Adana: Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Antalya: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 32

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 34

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
akepeli yazar ne demişti dış güçlerin işi diye bu yağmurlar için la ne gülmüştüm :D :D :D yine çıkıp güldürsün beni hükümetin cahil adamları :D :D
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