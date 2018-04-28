Meteoroloji'den kritik sağanak yağış uyarısı: Bir hafta sürecek!

Yurdun yarısı güneşli bir bahar havasıyla hafta sonuna girerken yurdun diğer yarısında yağışlar etkili olacak. Türkiye’de etkisini sürdüren yüksek basınç merkezi ile sıcak hava devam ediyor ve hava sıcaklıkları yüksek olarak seyrediyor. İşte hava durumuyla ilgili Meteoroloji’den gelen son uyarılar…
DOĞU BÖLGELERE UYARI! YAĞIŞLARA DİKKAT…
Sözcü'nün haberine göre, Meteoroloji’nin doğu bölgeler için yaptığı uyarı şu şekilde; Yurdumuz halen yüksek basınç merkezi ile sıcak havanın etkisi altındadır. Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin 4-7 derece üzerinde seyretmektedir.
Ancak bugünden itibaren, bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca yurdumuzun özellikle doğu bölgelerinde (Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimleri), yer seviyesinde sıcak hava ile atmosferin üst seviyelerinde soğuk hava bulunmasından dolayı meydana gelmesi beklenen ve halk arasında kırkikindi yağışları olarak isimlendirilen, öğleden sonraları görülecek mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki kararsızlık yağışlarının etkili olacağı tahmin ediliyor.
Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda doğu bölgelerimiz ile Karadeniz kıyı kesiminde biraz azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu’nun doğusu, Güneydoğu Anadolu, Aydın, Muğla, Denizli, Osmaniye, Kahramanmaraş, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Antalya ve Burdur’un batı kesimlerinin (Elmalı, Korkuteli, Yeşilova, Karamanlı, Tefenni, Gölhisar, Çavdır, Altınyayla) kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIKLARI BİR MİKTAR DÜŞÜYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, Marmara, Karadeniz bölge geneli ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda 2 ila 5 derece azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 26
İstanbul: Az bulutlu 24
İzmir: Parçalı bulutlu 31
Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu 28
Antalya: Parçalı bulutlu, , öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimlerinin (Elmalı, Korkuteli) kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 20
Trabzon: Parçalı bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu 19
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
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