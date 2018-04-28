Meteoroloji'den kritik sağanak yağış uyarısı: Bir hafta sürecek!

Yurdun yarısı güneşli bir bahar havasıyla hafta sonuna girerken yurdun diğer yarısında yağışlar etkili olacak. Türkiye’de etkisini sürdüren yüksek basınç merkezi ile sıcak hava devam ediyor ve hava sıcaklıkları yüksek olarak seyrediyor. İşte hava durumuyla ilgili Meteoroloji’den gelen son uyarılar…

DOĞU BÖLGELERE UYARI! YAĞIŞLARA DİKKAT…

Sözcü'nün haberine göre, Meteoroloji’nin doğu bölgeler için yaptığı uyarı şu şekilde; Yurdumuz halen yüksek basınç merkezi ile sıcak havanın etkisi altındadır. Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin 4-7 derece üzerinde seyretmektedir.

Ancak bugünden itibaren, bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca yurdumuzun özellikle doğu bölgelerinde (Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimleri), yer seviyesinde sıcak hava ile atmosferin üst seviyelerinde soğuk hava bulunmasından dolayı meydana gelmesi beklenen ve halk arasında kırkikindi yağışları olarak isimlendirilen, öğleden sonraları görülecek mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki kararsızlık yağışlarının etkili olacağı tahmin ediliyor.