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Meteoroloji'den kritik uyarı! Güneşe hasret kalacağız...

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2018 07:33 | Son Güncelleme

Yeni haftanın ilk gününden itibaren yurdun her köşesinden yağmur haberleri gelmeye başlayacak. Havalar belirgin şekilde ısınırken hafta sonuna kadar İstanbul'dan ve Türkiye'nin birçok şehrinden yağmur eksik olmayacak. İşte Meteoroloji'nin son dakika verilerine göre haftanın hava durumu...

Geçtiğimiz hafta yer yer karlı şekilde seyreden hava durumu geride kalırken yeni hafta yağmur haberleriyle başladı. Son dakika verilerine göre havalar ısınıyor ancak yurdun tamamı yağmura teslim olacak. Hafta sonuna kadar Türkiye’nin birçok şehrinde bulutlu bir hava hakim olacak, vatandaş adeta güneşe hasret kalacak.

İSTANBUL’DA HEM YAĞMUR, HEM SICAK…

İstanbul haftaya yağmurla başlarken hava sıcaklıkları da artacak. Bugün 11 derece dolaylarında seyredecek sıcaklıklar, salı günü 15 dereceye, çarşamba günü ise 18 dereceye kadar yükselecek.

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BATIDA 20 DERECE, DOĞUDA KAR!

Yurdun batı kesimleri salı günü 20 derecelere kadar ısınırken yağmur etkisini kaybetmeyecek. Sözcü'nün haberine göre, Ardahan, Kars, Ağrı ve Erzurum’da ise kar bekleniyor, hava sıcaklıkları Doğu Anadolu Bölgesi’nin yüksek kesimlerinde eksi değerlere kadar inecek.

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BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Adana, Mersin, Nevşehir, Kırşehir, Zonguldak, Düzce, Karabük, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Artvin ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.Kuzey kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji hava durumu

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Nasıl başlık atmışlar öyle felaket haberi gibi, asıl suya hasret kalmayalım.
bu nasıl başlık böyle? Güneşe hasret kalacağız falan. Tüm kış yağış, kar görmedik doğru düzgün. Tarlalar su istiyor, bahar mevsimde her gün yağmur yağsın inşallah. Yazın mynet admini bol bol güneş görürsün merak etme.
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