Meteoroloji'den kritik uyarı: O tarihe dikkat! Bahar havası geliyor...

Yapılan son değerlendirmelere göre, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Bilecik, Balıkesir ve Bursa'nın güneyi, Bolu, Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların öğle saatlerinden sonra Kütahya ile Manisa'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın doğusu ile Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı güney ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece düşecek, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli (40-60 km/sa ) olarak esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22